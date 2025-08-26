خبرگزاری کار ایران
به ابتکار به رسمیت شناختن کشور فلسطین ملحق نمی‌شویم

صدراعظم آلمان اعلام کرد که کشورش به ابتکار به رسمیت شناختن کشور فلسطین ملحق نخواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان امروز-سه شنبه- گفت که آلمان به به ابتکار متحدان غربی برای به رسمت شناختن کشور فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه  آینده  ملحق نخواهد شد.

این اظهارات مرتس در جریان کنفرانس خبری با «مارک کارنی» نخست وزیر کانادا بیان شد.

وی گفت: «تا جاییکه به به رسمت شناختن کشور فلسطین مربوط است، موضع دولت فدرال آشکار است» 

صدراعظم آلمان افزود: «کانادا این را می‌داند، ما به این ابتکار ملحق نمی‌شویم. ما الزامات برآورده شده را نمی‌بینیم».

کارنی، ماه گذشته برنامه کانادا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در مجمع عمومی سازمان  ملل را،  به دنبال اعلامیه‌های مشابه از سوی فرانسه و انگلیس، العام کرده بود.

 

