آماده دیدار در سطح رهبران در هر مکانی هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «آندری سیبیها» وزیرخارجه اوکراین گفت که «کی‌یف» برای دیدار در سطح رهبران در هر مکانی آماده است.

سیبیها به دنبال یک گفت‌وگو تلفنی با دیپلمات‌های اروپایی و «مارکو روبیو» وزیرخارجه آمریکا در پلتفرم ایکس نوشت: «من بار دیگر تاکید می‌کنم که اوکراین اماده است تا گام های بعدی به سوی صلح را بردارد. اماده دیدار در سطحد رهبران در هر چهارجوب و جغرافیایی هستیم».

پیش از این «سرگئی لاوروف» وزیرخارجه روسیه نیز گفته بود که «مسکو» آماده مذاکره با طرف اوکراینی در هر چهارچوبی است.

خبرگزاری سی ان ان به نقل از 3 منبع «کاخ سفید» گزارش داده بود که «واشنگتن»، مجارستان و سوئیس را به عنوان محل‌های احتمالی برای برگزاری نشست میان «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین در نظر دارد.

انتهای پیام/