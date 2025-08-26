خرابکاری نورد استریم تروریسم دولتی است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «پیتر سیارتو» وزیرخارجه مجارستان در واکنش به بازداشت یک شهروند اوکراینی در ایتالیا به ظن دخالت مستقیم در انفجار خط لوله نورد استریم۲ در دریای بالتیک گفت که خرابکاری این خط لوله گاز در پاییز ۲۰۲۲ تمامی جنبه‌های تروریسم دولتی را نشان داد.

سیارتو گفت: «بر اساس اطلاعات در دسترس، شدیدا به نظر می‌رسد که این یک مورد تروریسم دولتی است. اگر یک اقدام تروریستی با ساتفاده از منابع دولتی و حمایت دولتی انجام شود، پس یک تروریسم دولتی است. این مورد نشان دهنده تروریسم دولتی است».

هفته گذتشه یک مرد ۴۹ ساله اوکراینی به نام «سرگئی کوسنتسوف» بر اساس یک حکم بازداشت اروپایی که در آلمان صادر شده بود در ایتالیا بازداشت شد.

