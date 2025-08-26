خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سیارتو:

خرابکاری نورد استریم تروریسم دولتی است

خرابکاری نورد استریم تروریسم دولتی است
کد خبر : 1678262
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه مجارستان گفت که خرابکاری خط لوله نورد استریم تمامی نشانه‌های ترورسم دولتی را داراست.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «پیتر سیارتو» وزیرخارجه مجارستان در واکنش به بازداشت یک شهروند اوکراینی در ایتالیا به ظن دخالت مستقیم در انفجار خط لوله نورد استریم۲ در دریای بالتیک گفت که  خرابکاری این خط لوله گاز در پاییز ۲۰۲۲ تمامی جنبه‌های تروریسم دولتی را نشان داد.

سیارتو گفت: «بر اساس اطلاعات در دسترس، شدیدا به نظر می‌رسد که این یک مورد تروریسم دولتی است. اگر یک اقدام تروریستی با ساتفاده از منابع دولتی و حمایت دولتی انجام شود، پس یک تروریسم دولتی است. این مورد نشان دهنده تروریسم دولتی است».

هفته گذتشه یک مرد ۴۹ ساله اوکراینی به نام «سرگئی کوسنتسوف» بر اساس یک حکم بازداشت اروپایی که در آلمان صادر شده بود در ایتالیا بازداشت شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور