اوربان خطاب به زلنسکی:

با باج‌خواهی عضویت در اتحادیه اروپا محال است

با باج‌خواهی عضویت در اتحادیه اروپا محال است
نخست‌وزیر مجارستان اعلام کرد که تهدیدهای رئیس جمهور اوکراین درباره خط لوله دروژبا عواقب گسترده‌ای خواهد داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان اعلام کرد که تهدیدات «ولودیمیر زلنسکیم، رئیس جمهور اوکراین درباره  خط لوله «دروژبا» عواقب گسترده‌ای خواهد داشت.

اوربان در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «زلنسکی علنا  مجارستان را تهدید کرد. او اعتراف کرد که آنها خط لوله دروژبا را بمباران می‌کنند زیرا ما از عضویت آنها در اتحادیه اروپا حمایت نمی‌کنیم. این ثابت می‌کند که مجارستانی‌ها تصمیم درستی گرفته‌اند. اظهارات زلنسکی عواقب گسترده‌ای خواهد داشت». 

اوربان تاکید کرد که عضویت در اتحادیه اروپا از طریق باج‌گیری، بمب‌گذاری و تهدید غیرممکن است.

 

