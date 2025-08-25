به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «الینا والتونن» وزیرخارجه فنلاند امروز-دوشنبه- گفت که فشار بین‌المللی بر روسیه حتی اگر جنگ این کشور با اوکراین نیز پایان یابد، باید ادامه داشته باشد.

والتونن به پخش خبری وای ال ای گفت: «فشار باید ادامه داشته باشد، حتی اگر جنگ پایان یابد. صرف آتش‌بس یا توافق صلح دلیل کافی برای لغو تحریم‌ها نیست».

وی با تاکید بر اینکه هرگونه لغو تحریم‌ها باید تدریجی و تحت شرایط سختگیرانه باشد، از اتحادیه اروپا خواست تا فشار بر مسکو را افزایش دهد.

وزیرخارجه فنلاند گفت که اروپا درحال آماده سازی نوزدهمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه است و فنلاند برای تعرفه بر واردات محصولات روسی فشار می‌آورد.

