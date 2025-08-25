به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک مقام دولت سوریه امروز-دوشنبه- در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفت که «ابو محمد الجولانی»، معروف به «احمد الشرع»، رئیس‌‍ خود خوانده دولت موقت سوریه در نشست مجمع امنیتی سازمان ملل در ماه سپتامبر در نیویورک سخنرانی خواهد کرد.

الجولانی که پیش از قطع ارتباط با القاعده در سال ۲۰۱۶، با این گروه اعلام بیعت کرده بود، در ماه می با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، در عربستان سعودی دیدار کرد تا تحریم‌های اعمال شده علیه سوریه را لغو کند.

