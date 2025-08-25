خبرگزاری کار ایران
جولانی در سازمان ملل سخنرانی می‌کند
یک مقام دولت موقت سوریه از سخنرانی رئیس دولت موقت این کشور در نشست سازمان ملل در ماه سپتامبر خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک مقام دولت سوریه امروز-دوشنبه- در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفت که «ابو محمد الجولانی»، معروف به «احمد الشرع»، رئیس‌‍ خود خوانده دولت موقت سوریه در نشست مجمع امنیتی سازمان ملل در ماه سپتامبر در نیویورک سخنرانی خواهد کرد.

الجولانی  که پیش از قطع ارتباط با القاعده در سال ۲۰۱۶، با این گروه اعلام بیعت کرده بود، در ماه می  با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، در عربستان سعودی دیدار کرد تا تحریم‌های اعمال شده علیه سوریه را لغو کند.

 

