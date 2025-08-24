خبرگزاری کار ایران
خانواده‌های اسرای اسرائیلی:

نتانیاهو دروغگو و فریبکار است

نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
خانواده‌های اسرای اسرائیلی، نتانیاهو را به دروغ و فریب متهم کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،‌ معترضان اسرائیلی شامگاه گذشته-شنبه- به خیابان‌ها آمدند و خواستار توافق آتش‌بس برای بازگرداندن ۵۰ اسیر اسرائیلی باقی‌مانده در غزه شدند.

اعضای خانواده اسیران گفتند که «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به مردم دروغ گفته و آنها را فریب داده است.

خانواده اسرا خواستار موافقت دولت اسرائیل با  چهارچوبی شدند که روی میز است و حماس قبلا با آن موافقت کرد.

این اتفاق پس از یک هفته طولانی تظاهرات و اعتصابی که ازیکشنبه گذشته آغاز شد و پس از آن تجمع عظیم نزدیک به نیم میلیون نفر درست در قلب تل‌آویو برگزار شد، رخ می‌دهد.

 

 

