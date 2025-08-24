خانوادههای اسرای اسرائیلی:
نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
خانوادههای اسرای اسرائیلی، نتانیاهو را به دروغ و فریب متهم کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، معترضان اسرائیلی شامگاه گذشته-شنبه- به خیابانها آمدند و خواستار توافق آتشبس برای بازگرداندن ۵۰ اسیر اسرائیلی باقیمانده در غزه شدند.
اعضای خانواده اسیران گفتند که «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به مردم دروغ گفته و آنها را فریب داده است.
خانواده اسرا خواستار موافقت دولت اسرائیل با چهارچوبی شدند که روی میز است و حماس قبلا با آن موافقت کرد.
این اتفاق پس از یک هفته طولانی تظاهرات و اعتصابی که ازیکشنبه گذشته آغاز شد و پس از آن تجمع عظیم نزدیک به نیم میلیون نفر درست در قلب تلآویو برگزار شد، رخ میدهد.