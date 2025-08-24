وقوع آتش سوزی در نیروگاه برق کورسک در پی اصابت پهپاد اوکراینی

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیروگاه برق هسته‌ای کورسک در روسیه اعلام کرد که سرنگونی و سقوط یک پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در این نیروگاه شد اما نیروهای آتش نشان موفق به مهار آتش شدند.

طبق این گزارش، پهپاد اوکراینی توسط ارتش روسیه سرنگونی شد و پس از سقوط «منفجر» و موجب آتش‌سوزی شد که سرانجام «توسط پرسنل آتشنشانی خاموش شد. این حادثه تلفاتی نداشت. نیروگاه برق هسته‌ای کورسک در غرب روسیه اعلام کرد که تشعشات رادیواکتیو در این نیروگاه تغییری نکرده و در سطح عادی قرار دارد.

