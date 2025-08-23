به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم‏‏، نایب رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه با انتشار نقشه خشکسالی در این کشور در ۱۲ ماه گذشته هشدار داد ترکیه هم اکنون بدترین دوره خشکسالی را در ۵۲ سال اخیر سپری می‌کند.

وی با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد این وضع فقط نتیجه بحران آب و هوا نیست بلکه نتیجه سیاست‌های نادرست و نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسان طی سال‌های گذشته است.

این‌ مقام خاطرنشان کرد میزان بارش‌ها در ترکیه ۲۶ درصد کاهش پیدا کرده است و سدها به سرعت در حال خالی شدن هستند و بخش کشاورزی قربانی ناکارآمدی شده است.

