به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «جی. دی. ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، ‌تأکید کرد که یورش اف‌بی‌آی به خانه «جان بولتون»، مشاور سابق امنیت ملی، «انتقام‌جویی سیاسی» نبوده است.

ونس در مصاحبه‌ای با ان‌بی‌سی نیوز گفت که تحقیقات شامل اسناد طبقه‌بندی شده است، اما به نگرانی‌های گسترده‌تری اشاره کرد.

بیانیه معاون رئیس جمهور پس از آن منتشر شد که اف‌بی‌آی به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد نگهداری غیرقانونی اسناد طبقه‌بندی شده توسط بولتون، به خانه او یورش برد.

این در حالی است که »دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، اطلاع قبلی از این حمله را تکذیب کرد و بولتون را «فردی فاسد» خواند و افزود که او ممکن است «غیر‌میهن‌پرست» باشد، اما اصرار داشت که هیچ اطلاعی از این عملیات نداشته است.

