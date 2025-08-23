خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ونس:

یورش اف‌بی‌آی به منزل بولتون انتقام‌جویی سیاسی نبود

یورش اف‌بی‌آی به منزل بولتون انتقام‌جویی سیاسی نبود
کد خبر : 1676940
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا، ‌تأکید کرد که یورش اف‌بی‌آی به خانه مشاور سابق امنیت ملی، «انتقام‌جویی سیاسی» نبوده است.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی،  «جی. دی. ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، ‌تأکید کرد که یورش اف‌بی‌آی به خانه «جان بولتون»، مشاور سابق امنیت ملی، «انتقام‌جویی سیاسی» نبوده است.

ونس در مصاحبه‌ای با ان‌بی‌سی نیوز گفت که تحقیقات شامل اسناد طبقه‌بندی شده است، اما به نگرانی‌های گسترده‌تری اشاره کرد.

بیانیه معاون رئیس جمهور پس از آن منتشر شد که اف‌بی‌آی به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد نگهداری غیرقانونی اسناد طبقه‌بندی شده توسط بولتون، به خانه او یورش برد.

این در حالی است که »دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، اطلاع قبلی از این حمله را تکذیب کرد و بولتون را «فردی فاسد» خواند و افزود که او ممکن است «غیر‌میهن‌پرست» باشد، اما اصرار داشت که هیچ اطلاعی از این عملیات نداشته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور