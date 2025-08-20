اولیانوف:
بحث استقرار نیروی خارجی در اوکراین تحریک آمیز است
دیپلمات روس در پیامی، صحبت از استقرار نیروی خارجی در اوکراین را اقدامی تحریک آمیز دانست.
به گزارش ایلنا، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی گفت که صحبت از استقرار نیروهای خارجی در قلمرو اوکراین اقدامی تحریک آمیز است.
اولیانوف در پلتفرم ایکس نوشت: «موضوع استقرار احتمالی نیروهای خارجی در قلمرو اوکراین به صورت فعال در غرب مورد بحث است.کسانی که این ایده را ترویج میکنند، به نظر میرسد که میکوشند تلاشهای دیپلماتیک و توافق صلح را غیر ممکن کنند».
وی اظهار داشت: «مسکو این را به وضوح اعلام کرده است که استفرار نیروی نظامی و عوامل خارجی در اوکراین کاملا منتفی است».
نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی افزود: «اکنون زمان خوبی است که به اظهارات تحریک آمیز از این نوع پایان داده شود».