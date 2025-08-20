خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اولیانوف:

بحث استقرار نیروی خارجی در اوکراین تحریک آمیز است

بحث استقرار نیروی خارجی در اوکراین تحریک آمیز است
کد خبر : 1675962
لینک کوتاه کپی شد.

دیپلمات روس در پیامی، صحبت از استقرار نیروی خارجی در اوکراین را اقدامی تحریک آمیز دانست.

به گزارش ایلنا،  «میخائیل اولیانوف»  نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی گفت که صحبت از استقرار نیروهای خارجی در قلمرو اوکراین اقدامی تحریک آمیز است.

اولیانوف در پلتفرم ایکس نوشت: «موضوع    استقرار احتمالی نیروهای خارجی در قلمرو اوکراین به صورت فعال در غرب مورد بحث است.کسانی که این ایده را ترویج می‌کنند، به نظر می‌رسد که می‌کوشند تلاش‌های دیپلماتیک و توافق صلح را غیر ممکن کنند».

وی اظهار داشت: «مسکو این را به وضوح اعلام کرده است که استفرار نیروی نظامی و عوامل خارجی در اوکراین کاملا منتفی است».

نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی افزود: «اکنون زمان خوبی است که به اظهارات تحریک آمیز از این نوع پایان داده شود».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور