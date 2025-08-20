همسایه جنوبی را هرگز شریک دیپلماتیک نخواهیم دید

به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، «کیم یو جونگ»، خواهر «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی گفت که کشورش هرگز کره جنوبی را به عنوان یک شریک دیپلماتیک نخواهد دید.

وی رزمایش‌های نظامی مشترک کره جنوبی و آمریکا را به عنوان تمرینی بی‌ملاحظه برای تهاجم محکوم و ادعا کرد که پیشنهادهای صلح سئول، نیت‌های خصمانه علیه پیونگ یانگ را پنهان می‌کند.

به گزارش خبرگزاری رسمی مرکزی کره شمالی، اظهارات او در جریان دیدار روز گذشته -سه‌شنبه- با مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه در مورد استراتژی‌های دیپلماتیک رهبر این کشور در مواجهه با تهدیدهای مداوم از سوی دشمنان و چشم‌انداز ژئوپلیتیکی که به سرعت در حال تغییر است، مطرح شد.

