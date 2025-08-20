خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خواهر رهبر کره شمالی:

همسایه جنوبی را هرگز شریک دیپلماتیک نخواهیم دید

همسایه جنوبی را هرگز شریک دیپلماتیک نخواهیم دید
کد خبر : 1675859
لینک کوتاه کپی شد.

خواهر رهبر کره شمالی تاکید کرد که کشورش هرگز همسایه جنوبی را به عنوان یک شریک دیپلماتیک نخواهد دید.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، «کیم یو جونگ»، خواهر «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی گفت که کشورش هرگز کره جنوبی را به عنوان یک شریک دیپلماتیک نخواهد دید.

وی رزمایش‌های نظامی مشترک کره جنوبی و آمریکا را به عنوان تمرینی بی‌ملاحظه برای تهاجم محکوم  و ادعا کرد که پیشنهادهای صلح سئول، نیت‌های خصمانه علیه پیونگ یانگ را پنهان می‌کند.

به گزارش خبرگزاری رسمی مرکزی کره شمالی، اظهارات او در جریان دیدار روز  گذشته -سه‌شنبه- با مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه در مورد استراتژی‌های دیپلماتیک رهبر این کشور در مواجهه با تهدیدهای مداوم از سوی دشمنان و چشم‌انداز ژئوپلیتیکی که به سرعت در حال تغییر است، مطرح شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور