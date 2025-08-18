استقرار نیروهای آلمان در اوکراین بار بسیار دشواری برای ما خواهد بود

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «یوهان وادفول»، وزیر ‌خارجه آلمان، گفت که استقرار نیروهای کشورش در اوکراین، به ویژه با توجه به استقرار یک تیپ رزمی ارتش آلمان در لیتوانی، بار اضافی بر دوش کشورش خواهد بود.

وادفول ‌در پاسخ به سوالی در مورد احتمال استقرار نیروهای آلمانی در اوکراین گفت: «ما به گونه‌ای بر قلمرو ناتو تمرکز کرده‌ایم که هیچ کس دیگری نکرده است.»

وی افزود: «ما تنها کشور اروپایی اعزام‌کننده نیرو هستیم که یک تیپ آماده رزمی در لیتوانی مستقر کرده است. استقرار نیروهای اضافی در اوکراین برای ما بسیار دشوار و سنگین خواهد بود، اما همکار من، بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع، باید این موضوع را با جزئیات بررسی کند.»

وادفول افزود که نسبت به مذاکرات در مورد مسئله اوکراین با احتیاط خوش‌بین است و خاطرنشان کرد: «این واقعیت که مذاکرات در این سطح برگزار می‌شود، به این معنی است که برای طرف‌های درگیر آسان نخواهد بود که عقب‌نشینی کنند و هیچ کاری نکنند. این فرصتی واقعی برای بحث جدی در مورد توقف جنگ و سپس شروع مذاکرات جدی فراهم می‌کند.»

