۱۵ کشته و زخمی طی حمله پهپادی روسیه به اوکراین

خارکف ‌امروز -دوشنبه- اعلام کرد که در حمله پهپادی روسیه به این شهر، سه نفر کشته و بیش از ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شهردار خارکف ‌امروز -دوشنبه- اعلام کرد که در حمله پهپادی روسیه به این شهر، سه نفر کشته و بیش از ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.

وی در پستی در تلگرام گفت: «تاکنون سه نفر، از جمله یک کودک خردسال، کشته و ۱۷ نفر دیگر، از جمله شش کودک، زخمی شده‌اند.»

وی افزود که این شهر، در نزدیکی مرز روسیه، ساعاتی قبل نیز مورد اصابت یک موشک بالستیک قرار گرفته و حداقل ۱۱ نفر را زخمی کرده است.

 

