مقام فرانسوی گفت که غیرنظامی سازی اوکراین برای توافق با روسیه غیرقابل قبول است.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی،  «بنیامین حداد» نماینده تام الاختیار فرانسه در امور اروپا و امور خارجی، گفت که کشورش غیرنظامی‌‌سازی اوکراین را برای توافق با روسیه غیرقابل قبول می‌داند، چراکه این امر تضمین‌های امنیتی کیف را تضعیف می‌کند.

حداد در مصاحبه‌ای گفت: «ما این کار (ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین) را با همکاری شرکای بریتانیایی خود و ائتلاف کشورهای داوطلب انجام می‌دهیم. این امر در درجه اول به یک ارتش قوی اوکراین نیاز دارد و بنابراین هرگونه تمایلی برای غیرنظامی‌سازی اوکراین غیرقابل قبول است».

وی افزود که فرانسه و بریتانیا آماده‌اند تا به طور فعال در ارائه تضمین‌های امنیتی به کیف مشارکت کنند.

 

 

