دیپلمات فرانسوی:
سلاحزدایی اوکراین غیر قابل قبول است
مقام فرانسوی گفت که غیرنظامی سازی اوکراین برای توافق با روسیه غیرقابل قبول است.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «بنیامین حداد» نماینده تام الاختیار فرانسه در امور اروپا و امور خارجی، گفت که کشورش غیرنظامیسازی اوکراین را برای توافق با روسیه غیرقابل قبول میداند، چراکه این امر تضمینهای امنیتی کیف را تضعیف میکند.
حداد در مصاحبهای گفت: «ما این کار (ارائه تضمینهای امنیتی به اوکراین) را با همکاری شرکای بریتانیایی خود و ائتلاف کشورهای داوطلب انجام میدهیم. این امر در درجه اول به یک ارتش قوی اوکراین نیاز دارد و بنابراین هرگونه تمایلی برای غیرنظامیسازی اوکراین غیرقابل قبول است».
وی افزود که فرانسه و بریتانیا آمادهاند تا به طور فعال در ارائه تضمینهای امنیتی به کیف مشارکت کنند.