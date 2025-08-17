به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «یوهان وادفول»، وزیر ‌خارجه آلمان، گفت که آتش‌بس در اوکراین گامی مهم در جهت موفقیت هرگونه روند مذاکره در آینده برای پایان دادن به درگیری است.

وی پس از نشست آلاسکا بین «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه و «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «بدون آتش‌بس، انتظار ادامه مذاکرات یا مشارکت جدی هر طرفی در روند صلح، به ویژه اوکراین که مورد حمله قرار گرفته است، غیرمنطقی است.»

وادفول تأکید کرد که نفس گفت‌وگو همچنان یک امر مثبت است.

وی افزود: «هر گفت‌وگویی با هدف پایان دادن به این بحران خوب خواهد بود و ما از آن حمایت خواهیم کرد، اما هیچ توافقی در مورد اوکراین بدون مشارکت آن نمی‌تواند به نتیجه برسد.»

وی همچنین از نحوه مدیریت ترامپ در این نشست، به ویژه استقبال «بیش از حد دوستانه» از رئیس‌جمهور روسیه در آلاسکا، انتقاد کرد.

