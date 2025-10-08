خبرگزاری کار ایران
مقاومت تا پایان اشغالگری ادامه دارد

سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی، در دومین سالگرد «نبرد طوفان الاقصی» اعلام کرد که مقاومت مردم مادامی که اشغال تداوم دارد، ادامه خواهد یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی، در دومین سالگرد «نبرد طوفان الاقصی» اعلام کرد که مقاومت مردم مادامی که اشغال تداوم دارد، ادامه خواهد یافت.

سرایا القدس تأکید کرد که گردان‌های مقاومت از هیچ تلاشی برای یافتن راهی که جنگ و رنج ساکنان نوار غزه را پایان بخشد، فروگذار نخواهند کرد.

این گردان‌ها اعلام کرد که اسیران دشمن «تنها با یک معامله مبادلهٔ باافتخار» که رژیم صهیونیستی را به پایان دادن جنگ ملزم کند، رنگ آزادی را خواهند دید و افزود که سلاح مقاومت برای آزادسازی سرزمین و مقابله با دشمن است «و تنها با تحقق همین دو هدف غلاف خواهد شد».

سرایا القدس در پیام خود به «گردان‌های مبارک در کرانهٔ باختری اشغالی» درود فرستاد و یاد «شهیدان فدائی اردن و قهرمانان ناوگان‌ها و قایق‌های شکست حصار و آزادگان از ملل جهان» را گرامی داشت.

در این پیام همچنین به برادران حزب‌الله، یمن و ایران درود فرستاده شده است.  

 

 

