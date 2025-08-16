خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ای‌بی‌سی نیوز:

پوتین یک رئیس‌جمهور دیگر آمریکا را شکست داد

پوتین یک رئیس‌جمهور دیگر آمریکا را شکست داد
کد خبر : 1674191
لینک کوتاه کپی شد.

ای‌بی‌سی نیوز دیدار میان رهبران روسیه و آمریکا را یک پیروزی برای رئیس‌جمهور روسیه و شکست برای همتای آمریکایی دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «ای‌بی‌سی» نیوز گزارش داد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، پس از شکست دادن یک رئیس جمهور دیگر آمریکایی آلاسکا را با پیروزی ترک کرد، رئیس‌جمهوری که نتوانست از او   امتیازی جز اشاره به لزوم تضمین امنیت اوکراین بگیرد.

این خبرگزاری ادامه داد: «نشست آمریکا و روسیه برای پوتین مفید بود، او را به میز مذاکره با قدرت‌های بزرگ جهانی بازگرداند و فرصتی برای بررسی فرصت‌های اقتصادی با آمریکا فراهم کرد. با این حال، پوتین، جز اشاره‌ای گذرا به لزوم تضمین امنیت اوکراین، هیچ  امتیازی به ترامپ نداد».

ای‌بی‌سی خاطرنشان کرد که حضور «کریل دیمیتریف» نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی، در این نشست قابل توجه بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور