ایبیسی نیوز:
پوتین یک رئیسجمهور دیگر آمریکا را شکست داد
ایبیسی نیوز دیدار میان رهبران روسیه و آمریکا را یک پیروزی برای رئیسجمهور روسیه و شکست برای همتای آمریکایی دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «ایبیسی» نیوز گزارش داد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، پس از شکست دادن یک رئیس جمهور دیگر آمریکایی آلاسکا را با پیروزی ترک کرد، رئیسجمهوری که نتوانست از او امتیازی جز اشاره به لزوم تضمین امنیت اوکراین بگیرد.
این خبرگزاری ادامه داد: «نشست آمریکا و روسیه برای پوتین مفید بود، او را به میز مذاکره با قدرتهای بزرگ جهانی بازگرداند و فرصتی برای بررسی فرصتهای اقتصادی با آمریکا فراهم کرد. با این حال، پوتین، جز اشارهای گذرا به لزوم تضمین امنیت اوکراین، هیچ امتیازی به ترامپ نداد».
ایبیسی خاطرنشان کرد که حضور «کریل دیمیتریف» نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی، در این نشست قابل توجه بود.