خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلنسکی:

مهمرین خواسته اوکراین از نشست آلاسکا، موافقت روسیه با آتش‌بس است

مهمرین خواسته اوکراین از نشست آلاسکا، موافقت روسیه با آتش‌بس است
کد خبر : 1674031
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد که «اولین و مهم‌ترین» خواسته اوکراین از نشست آلاسکا، موافقت روسیه با آتش‌بس است.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد که «اولین و مهم‌ترین» خواسته اوکراین از نشست آلاسکا، موافقت روسیه با آتش‌بس است.

بر اساس این گزارش، اوکراین و متحدان اروپایی آن تأکید دارند که تنها یک آتش‌بس می‌تواند زمینه را برای مذاکرات صلح معنادار فراهم کند. به گفته دو دیپلمات اروپایی آگاه از موضوع، پس از تماس تلفنی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا با رهبران اروپایی در روز چهارشنبه، ترامپ پیشنهاد کرده که در مذاکرات امروز که هم‌اکنون در جریان است، برای دستیابی به آتش‌بس فشار وارد کند.

در صورت موافقت روسیه با آتش‌بس، اوکراین می‌تواند توجه خود را بر اولویت بعدی که حضور در نشست احتمالی آینده است، متمرکز کند کی‌یف امیدوار است گفت‌وگوهای امروز مقدمه‌ای برای برگزاری نشست سه‌جانبه میان رهبران اوکراین، روسیه و آمریکا باشد.

زلنسکی پس از تماس روز چهارشنبه با ترامپ گفت: «هر موضوعی که به اوکراین مربوط می‌شود باید صرفاً با حضور اوکراین بررسی شود. ما باید قالبی سه‌جانبه برای مذاکرات آماده کنیم».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور