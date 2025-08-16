زلنسکی:
مهمرین خواسته اوکراین از نشست آلاسکا، موافقت روسیه با آتشبس است
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهوری اوکراین اعلام کرد که «اولین و مهمترین» خواسته اوکراین از نشست آلاسکا، موافقت روسیه با آتشبس است.
بر اساس این گزارش، اوکراین و متحدان اروپایی آن تأکید دارند که تنها یک آتشبس میتواند زمینه را برای مذاکرات صلح معنادار فراهم کند. به گفته دو دیپلمات اروپایی آگاه از موضوع، پس از تماس تلفنی «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا با رهبران اروپایی در روز چهارشنبه، ترامپ پیشنهاد کرده که در مذاکرات امروز که هماکنون در جریان است، برای دستیابی به آتشبس فشار وارد کند.
در صورت موافقت روسیه با آتشبس، اوکراین میتواند توجه خود را بر اولویت بعدی که حضور در نشست احتمالی آینده است، متمرکز کند کییف امیدوار است گفتوگوهای امروز مقدمهای برای برگزاری نشست سهجانبه میان رهبران اوکراین، روسیه و آمریکا باشد.
زلنسکی پس از تماس روز چهارشنبه با ترامپ گفت: «هر موضوعی که به اوکراین مربوط میشود باید صرفاً با حضور اوکراین بررسی شود. ما باید قالبی سهجانبه برای مذاکرات آماده کنیم».