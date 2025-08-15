خبرگزاری کار ایران
دیدار دوجانبه پوتین و ترامپ به صورت خصوصی برگزار نمی‌شود

کاخ سفید اعلام کرد که دیدار دوجانبه‌ای که قرار بود میان رؤسای ‌جمهوری آمریکا و روسیه به‌صورت خصوصی برگزار شود، اکنون با حضور مشاوران دو طرف انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، کاخ سفید اعلام کرد که دیدار دوجانبه‌ای که قرار بود میان «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا و «ولادیمیر پوتین» همتای روس وی به‌صورت خصوصی برگزار شود، اکنون با حضور مشاوران دو طرف انجام خواهد شد.

«کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید در گفت‌وگو با خبرنگاران حاضر در هواپیمای ریاست‌جمهوری آمریکا (ایر فورس وان) گفت که ترامپ در بخش دوجانبه مذاکرات، به همراه «مارکو روبیو» وزیر خارجه و «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا، با پوتین دیدار خواهد کرد.

وی افزود که چند روز قبل اعلام کرده بود که این دیدار قرار است تنها با حضور دو رئیس‌جمهوری برگزار شود و دلیل تغییر این برنامه هنوز مشخص نیست.

پس از بخش دوجانبه نشست، دو هیأت در ضیافت ناهار مشترک شرکت خواهند کرد.

علاوه بر روبیو و ویتکاف، «اسکات بسنْت» وزیر خزانه‌داری، «هاوارد لوتنیک» وزیر بازرگانی، «پیت هگست» وزیر دفاع و «سوزی وایلز» رئیس دفتر کاخ سفید نیز در این جلسه حضور خواهند داشت.

 

