محکومیت طرح اسرائیل برای جداسازی شرق بیتالمقدس از کرانه باختری از سوی قطر
قطر طرح اسرائیل برای جداسازی شرق بیتالمقدس از کرانه باختری را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، قطر طرح اسرائیل برای جداسازی شرق بیتالمقدس از کرانه باختری را محکوم کرد.
وزارت خارجه قطر، موافقت وزیر دارایی اسرائیل، با طرحهای ساخت شهرکی که شرق بیتالمقدس را از کرانه باختری اشغالی جدا میکند، محکوم کرد و آن را نقض آشکار قطعنامههای حقوق بینالملل دانست.
این وزارتخانه بر رد قطعی سیاستهای اشغالگران در گسترش شهرکسازیها و آواره کردن اجباری فلسطینیان که هدف آن جلوگیری از تأسیس کشور فلسطین است، تأکید کرد.