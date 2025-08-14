خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محکومیت طرح اسرائیل برای جداسازی شرق بیت‌المقدس از کرانه باختری از سوی قطر

محکومیت طرح اسرائیل برای جداسازی شرق بیت‌المقدس از کرانه باختری از سوی قطر
کد خبر : 1673779
لینک کوتاه کپی شد.

قطر طرح اسرائیل برای جداسازی شرق بیت‌المقدس از کرانه باختری را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،  قطر طرح اسرائیل برای جداسازی شرق بیت‌المقدس از کرانه باختری را محکوم کرد.

وزارت ‌خارجه قطر، موافقت ‌وزیر دارایی اسرائیل، با طرح‌های ساخت شهرکی که شرق بیت‌المقدس را از کرانه باختری اشغالی جدا می‌کند، محکوم کرد و آن را نقض آشکار قطعنامه‌های حقوق بین‌الملل دانست.

این وزارتخانه بر رد قطعی سیاست‌های اشغالگران در گسترش شهرک‌سازی‌ها و آواره کردن اجباری فلسطینیان که هدف آن جلوگیری از تأسیس کشور فلسطین است، تأکید کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور