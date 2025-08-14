تعداد قربانیان گرسنگی و سوء تغذیه در نوار غزه به ۲۳۵ نفر رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، دفتر اطلاع‌رسانی دولت در نوار غزه اعلام کرد که تعداد قربانیان گرسنگی و سوء تغذیه در نوار غزه به ۲۳۵ نفر رسیده است که ۱۰۶ نفر از آن‌ها کودک هستند.

این دفتر در بیانیه‌ای توضیح داد که ۴۰ هزار نوزاد (زیر یک سال) از سوءتغذیه تهدیدکننده زندگی رنج می‌برند، ۲۵۰ هزار کودک (زیر پنج سال) از سوءتغذیه‌ای که مستقیماً جان آنها را تهدید می‌کند رنج می‌برند و یک میلیون و ۲۰۰ هزار کودک (زیر ۱۸ سال) در وضعیت ناامنی شدید غذایی زندگی می‌کنند.

در همین زمینه، وزارت بهداشت غزه گزارش داد که در ۲۴ ساعت گذشته چهار مورد مرگ ناشی از قحطی و سوءتغذیه را ثبت کرده است و تعداد کل قربانیان قحطی و سوءتغذیه به ۲۳۹ نفر، از جمله ۱۰۶ کودک، رسیده است.

