نشست مقامهای سوریه، آمریکا و رژیم صهیونیستی به هفته آینده موکول شد
پایگاه «اکسیوس» گزارش داد که نشست وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی، وزیر خارجه سوریه و فرستاده آمریکا به سوریه که برای روز چهارشنبه در پاریس برنامهریزی شده بود، به هفته آینده موکول شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، پایگاه «اکسیوس» به نقل از «باراک راوید» خبرنگار خود گزارش داد که نشست «ران درمر» وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی، «اسعد الشیبانی» وزیر خارجه سوریه و «تام باراک» فرستاده آمریکا به سوریه که برای روز چهارشنبه در پاریس برنامهریزی شده بود، به هفته آینده موکول شده است.
دو منبع آگاه به اکسیوس گفتهاند که «نیاز به زمان بیشتری برای تکمیل آمادهسازیها» علت این تعویق بوده است. طبق گزارش شبکه ۱۲ اسرائیل، این دیدار قرار بود با هدف دستیابی به توافقی برای رساندن کمکهای بشردوستانه به جامعه دروزی در استان السویداء سوریه برگزار شود.
اکسیوس همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی و دو مقام اسرائیلی نوشت که واشنگتن در تلاش است برای ایجاد «یک گذرگاه انسانی» میان سرزمینهای اشغالی و السویداء، با دولت انتقالی سوریه و دولت اسرائیل به توافق برسد. هدف از این گذرگاه، رساندن کمکهای بشردوستانه به دروزیها عنوان شده است.
این وبسایت افزود که چنین توافقی میتواند به «ترمیم روابط» میان طرفین کمک کرده و زمینه را برای گامهای بعدی در مسیر عادیسازی روابط در آینده فراهم کند. با این حال، طبق گزارش اکسیوس، دولت سوریه به آمریکا اطلاع داده که از امکان استفاده این گذرگاه در صورت ایجاد، برای قاچاق سلاح از سوی دروزیها، نگران است.