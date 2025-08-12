توقف صدور ویزای کاری کارکنان امنیتی شرکت هواپیمایی «العال» اسرائیل از سوی فرانسه

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، رسانه‌های رژیم صهیونیستی فاش کردند دولت فرانسه حدود ۶ ماه است از تمدید روادید کار کارکنان امنیتی شرکت هواپیمایی «اِلعال» (El Al) در پاریس خودداری می‌کند.

روزنامه اسرائیلی جروزالم پست امروز -سه‌شنبه- گزارش داد که فرانسه از تمدید ویزای کاری کارکنان امنیتی شرکت هواپیمایی اسرائیلی «العال» در پاریس خودداری کرده است.

به گفته این روزنامه، دلیل این اقدام، جنگ جاری در نوار غزه عنوان شده است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که روابط دیپلماتیک میان فرانسه و اسرائیل به‌طور چشم‌گیری تیره شده است.

انتهای پیام/