خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توقف صدور ویزای کاری کارکنان امنیتی شرکت هواپیمایی «العال» اسرائیل از سوی فرانسه

توقف صدور ویزای کاری کارکنان امنیتی شرکت هواپیمایی «العال» اسرائیل از سوی فرانسه
کد خبر : 1672991
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی فاش کردند دولت فرانسه حدود ۶ ماه است از تمدید روادید کار کارکنان امنیتی شرکت هواپیمایی «اِلعال» (El Al) در پاریس خودداری می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی،  رسانه‌های رژیم صهیونیستی فاش کردند دولت فرانسه حدود ۶ ماه است از تمدید روادید کار کارکنان امنیتی شرکت هواپیمایی «اِلعال» (El Al) در پاریس خودداری می‌کند.

روزنامه اسرائیلی جروزالم پست امروز -سه‌شنبه- گزارش داد که فرانسه از تمدید ویزای کاری کارکنان امنیتی شرکت هواپیمایی اسرائیلی «العال» در پاریس خودداری کرده است.

به گفته این روزنامه، دلیل این اقدام، جنگ جاری در نوار غزه عنوان شده است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که روابط دیپلماتیک میان فرانسه و اسرائیل به‌طور چشم‌گیری تیره شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور