کشتار خبرنگاران الجزیره، نقض آزادی مطبوعات است

اتحادیه اروپا، ترور خبرنگاران الجزیره، نقض آزادی و مطبوعات است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کمیسر کمک‌های بشردوستانه و امور بشردوستانه اتحادیه اروپا گفت که کشتار خبرنگاران الجزیره در نوار غزه از جمله «انس الشریف»، نقض آزادی مطبوعات است.

این کمیسر خواستار حفاظت از غیرنظامیان در غزه از جمله خبرنگاران شد.

«انس الشریف» خبرنگار شبکه الجزیره به همراه چهار همکارش در حمله هدفمند نیروهای صهیونیست به چادری که محل استقرار خبرنگاران در شهر غزه بود، به شهادت رسید. 

این حمله که شامگاه یکشنبه و در نزدیکی در اصلی بیمارستان الشفاء در غزه انجام گرفت، هفت شهید بر جای گذاشت.

«محمد قریقه» خبرنگار الجزیره و دو تصویربردار به نام‌های «ابراهیم زاهر» و  «محمد نوفل و مؤمن علیوه» از جمله شهدا هستند. 

 

 

