خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سندرز:

نتانیاهو جنایتکار جنگی است

نتانیاهو جنایتکار جنگی است
کد خبر : 1672379
لینک کوتاه کپی شد.

سناتور آمریکایی تاکید کرد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی یک جنایتکار جنگی است و نباید از مالیات‌های آمریکا تامین مالی شود.

به گزارش ایلنا به نقل از سی ان ان، «برنی سندرز»، سناتور آمریکایی، «بنیامین نتانیاهو»،  نخست‌وزیر اسرائیل را یک جنایتکار جنگی توصیف کرد و جنایات  دولت او در غزه  را قتل عام خواند.

برنی سندرز در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان مدعی شد: «اسرائیل حق داشت از خود در برابر حمله  حماس دفاع کند، اما کاری که آنها از آن زمان انجام داده‌اند، جنگ علیه کل مردم فلسطین است. اکنون حدود ۶۰ هزار کشته وجود دارد که بیشتر آنها زنان، کودکان و سالمندان هستند. ۱۸ هزار کودک کشته  و ۳ هزار کودک دچار قطع عضو شده‌اند.  اکنون، علاوه بر همه این ویرانی‌ها، ویرانی انسانی، تخریب گسترده خانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، سیستم‌های بهداشتی آنها،  کاری که نتانیاهو انجام می‌دهد، اعمال محاصره‌ای است که مانع ورود غذا می‌شود و مردم از گرسنگی می‌میرند».

سندرز فاش کرد که دو هفته پیش قطعنامه‌ای را ارائه کرده است که ۲۷ رأی دموکرات‌ها را برای توقف جریان تسلیحات نظامی به غزه به دست آورده است، اما جمهوری خواهان از آن حمایت نکردند. 

وی گفت: «با این حال، فکر می‌کنم جمهوری‌خواهان عادی نیز درک می‌کنند که دادن میلیاردها دلار به دولتی که کودکان را گرسنه نگه می‌دارد، ایده خوبی نیست». 

سندرز افزود که حماس مسئول گرسنگی مردم نیست وی در عین حال ادعا کرد که امیدوارم این جنبش آینده‌ای در غزه یا فلسطین جدید نداشته باشد. 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور