سندرز:
نتانیاهو جنایتکار جنگی است
سناتور آمریکایی تاکید کرد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی یک جنایتکار جنگی است و نباید از مالیاتهای آمریکا تامین مالی شود.
به گزارش ایلنا به نقل از سی ان ان، «برنی سندرز»، سناتور آمریکایی، «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر اسرائیل را یک جنایتکار جنگی توصیف کرد و جنایات دولت او در غزه را قتل عام خواند.
برنی سندرز در مصاحبهای با سیانان مدعی شد: «اسرائیل حق داشت از خود در برابر حمله حماس دفاع کند، اما کاری که آنها از آن زمان انجام دادهاند، جنگ علیه کل مردم فلسطین است. اکنون حدود ۶۰ هزار کشته وجود دارد که بیشتر آنها زنان، کودکان و سالمندان هستند. ۱۸ هزار کودک کشته و ۳ هزار کودک دچار قطع عضو شدهاند. اکنون، علاوه بر همه این ویرانیها، ویرانی انسانی، تخریب گسترده خانهها، مدارس، دانشگاهها، سیستمهای بهداشتی آنها، کاری که نتانیاهو انجام میدهد، اعمال محاصرهای است که مانع ورود غذا میشود و مردم از گرسنگی میمیرند».
سندرز فاش کرد که دو هفته پیش قطعنامهای را ارائه کرده است که ۲۷ رأی دموکراتها را برای توقف جریان تسلیحات نظامی به غزه به دست آورده است، اما جمهوری خواهان از آن حمایت نکردند.
وی گفت: «با این حال، فکر میکنم جمهوریخواهان عادی نیز درک میکنند که دادن میلیاردها دلار به دولتی که کودکان را گرسنه نگه میدارد، ایده خوبی نیست».
سندرز افزود که حماس مسئول گرسنگی مردم نیست وی در عین حال ادعا کرد که امیدوارم این جنبش آیندهای در غزه یا فلسطین جدید نداشته باشد.