عراق مراتب اعتراض خود نسبت به اظهارات اخیر سفیر بریتانیا را اعلام کرد

وزارت خارجه عراق به طور رسمی به‌سفیر بریتانیا در بغداد، اعتراض شدید خود نسبت به اظهارات رسانه‌ای اخیر وی که در ۸ اوت سال جاری منتشر شده است را اعلام کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه عراق، دولت عراق این اظهارات را مخالف هنجار‌های دیپلماتیک و دخالت در امور داخلی کشور به شمار آورد.

در نشستی که در مقر وزارت خارجه عراق برگزار شد، ‌معاون وزارت خارجه عراق در امور روابط دوجانبه، در دیدار با اظهارات سفیر بریتانیا، نگرانی عمیق دولت به دلیل اظهاراتش علیه الحشدالشعبی را ابراز داشت.

وی بار دیگر تاکید کرد این رفتارها مغایر احکام کنوانسیون وین در امور روابط دیپلماتیک است که نمایندگان دیپلماتیک را ملزم به احترام به قوانین و مقررات کشور میزبان و نیز خودداری از دخالت در امور داخلی آن می‌کند.

دولت عراق از سفیر بریتانیا در بغداد خواست تا از هرگونه اظهارات یا دیگر فعالیت‌های این چنینی خودداری و به گونه‌ای عمل کند که از روابط دوستانه میان دو کشور حمایت کند.

