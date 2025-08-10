خبرگزاری کار ایران
نیویورک تایمز خبر داد:

گفت‌وگوی لندن و پاریس درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین

گفت‌وگوی لندن و پاریس درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین
نیویورک تایمز از گفت‌وگوی لندن و پاریس درباره اقدام مشترک در به رسمیت شناختن کشور فلسطین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از نیویورک تایمز، یک مقام بریتانیایی گزارش داد که لندن و پاریس درباره اقدام مشترک در به رسمیت شناختن کشور گفت‌وگو کردند.

طبق این گزارش، فرانسوی‌ها از امتناع اسرائیل برای مهار عملیات نظامی یا برنامه‌ای برای ثبات پس از جنگ در غزه ناامید شده‌اند.

نیویورک تایمز نوشت که صبر «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه از «دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی خود تمام شده است، زیرا به نظر می‌رسد او دیگر از راهکار دو کشوری حمایت نمی‌کند و «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار نمی‌دهد. 

 

