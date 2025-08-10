خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گاردین گزارش داد:

توطئه مرگبار برای هدف قرار دادن جویندگان غذا در غزه

توطئه مرگبار برای هدف قرار دادن جویندگان غذا در غزه
کد خبر : 1671995
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه گاردین در گزارشی از توطئه مرگبار ارتش اسرائیل علیه مردم غزه در محل‌های توزیع غذا خبر داد.

به گزارش ایلنا، روزنامه گاردین در گزارشی نوشت که فلسطینی‌ها در غزه با تیراندازی‌های کور  در محل‌های توزیع غذا به عنوان بخشی از یک توطئه مرگبار   مواجه هستند.

در این گزارش آمده است که ارتش اسرائیل الگوی تکراری تیراندازی به جویندگان غذا در نوار غزه را در پیش گرفته است.

گاردین نوشت که هدف قرار دادن جویندگان غذا در غزه توسط ارتش اسرائیل اقدامی بی‌ملاحظه و غیرمسئولانه است.

این در حالی است که وزارت بهداشت غزه روز گذشته -شنبه- اعلام کرد که در پی بمباران ارتش اسرائیل در مناطق مختلف نوار غزه  ۳۹ نفر شهید و ۴۹۱ تن دیگر زخمی شدند. 

در این گزارش آمده است که  بیست نفر از شهدا در صف دریافت کمک‌های انسانی جان خود را از دست دادند  و ۳۴۱ از مجروحان نیز در این شرایط زخمی شدند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور