توطئه مرگبار برای هدف قرار دادن جویندگان غذا در غزه

به گزارش ایلنا، روزنامه گاردین در گزارشی نوشت که فلسطینی‌ها در غزه با تیراندازی‌های کور در محل‌های توزیع غذا به عنوان بخشی از یک توطئه مرگبار مواجه هستند.

در این گزارش آمده است که ارتش اسرائیل الگوی تکراری تیراندازی به جویندگان غذا در نوار غزه را در پیش گرفته است.

گاردین نوشت که هدف قرار دادن جویندگان غذا در غزه توسط ارتش اسرائیل اقدامی بی‌ملاحظه و غیرمسئولانه است.

این در حالی است که وزارت بهداشت غزه روز گذشته -شنبه- اعلام کرد که در پی بمباران ارتش اسرائیل در مناطق مختلف نوار غزه ۳۹ نفر شهید و ۴۹۱ تن دیگر زخمی شدند.

در این گزارش آمده است که بیست نفر از شهدا در صف دریافت کمک‌های انسانی جان خود را از دست دادند و ۳۴۱ از مجروحان نیز در این شرایط زخمی شدند.

