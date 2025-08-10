نیویورک تایمز خبر داد:
درخواست اروپا از آمریکا برای حفظ امکان عضویت اوکراین در ناتو
منابع آگاه از درخواست اروپا و کییف از آمریکا برای امکان حضور اوکراین در ناتو خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از نیویورک تایمز، منابع آگاه گزارش دادند که اروپا و کییف خواستار ضمانتهای امنیتی از سوی ایالات متحده در چارچوب توافق آتی برای حل بحران اوکراین هستند و بر حفظ عضویت احتمالی این کشور در ناتو اصرار دارند.
این رسانه گزارش داد: «اروپاییها طبق معمول از موضع اوکراین حمایت کردند و اصرار داشتند که هرگونه توافقی باید با ضمانتهای امنیتی از جمله از سوی ایالات متحده همراه باشد».
طبق این گزارش، متحدان اروپایی همچنین از ایالات متحده میخواهند که در را برای عضویت اوکراین در ناتو باز بگذارد، حتی اگر این امر در حال حاضر ناخوشایند باشد».
در ادامه این گزارش آمده است که این موضوع در جلسهای که روز گذشته – شنبه- بین «دیوید لامی»، وزیر امور خارجه انگلیس و نمایندگانی از اوکراین و اروپا برگزار شد، مورد بحث قرار گرفت و طی آن «جی. دی. ونس»، معاون رئیس جمهور ایالات متحده نیز حضور داشت.