سیانان:
دیدار پوتین و ترامپ، شکست تدریجی اوکراین است
رسانه آمریکایی در مقالهای دیدار میان روسای جمهور روسیه و آمریکا را شبیه به شکست تدریجی اوکراین دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، سیانان دیدار برنامهریزیشده برای جمعه آینده میان «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه و «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در آلاسکا را شکستی تدریجی برای اوکراین دانست.
در مقالهای که که با عنوان «نشست ترامپ-پوتین در آلاسکا شکست تدریجی اوکراین» در وبسایت سیانان منتشر شد، این رسانه وضعیت اطراف این نشست را به طور مثبتی به سود روسیه ارزیابی کرد.
این شبکه گزارش اشاره کرد که موعد مقرر قبلی ترامپ برای آتشبس میان مسکو و کییف تقریبا بدون هیچ توجیهی جمعه گذشته در بحبوحه گفتوگوها درباره دیدار آتی میان رهبران دو کشور به پایان رسید، همانطور که تهدید درباره تحریم های علیه روسیه از بین رفت.