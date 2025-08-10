خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاخ سفید خبر داد:

ترامپ آماده نشست سه‌جانبه با زلنسکی و پوتین است

ترامپ آماده نشست سه‌جانبه با زلنسکی و پوتین است
کد خبر : 1671920
لینک کوتاه کپی شد.

کاخ سفید اعلام کرد که رئیس‌جمهور آمریکا آمادگی دیدار سه‌جانبه با رهبران اوکراین و روسیه در آلاسکا را دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کاخ سفید اعلام کرد که رئیس‌جمهور آمریکا آمادگی دیدار سه‌جانبه با رهبران اوکراین و روسیه در آلاسکا را دارد. 

یک مقام کاخ سفید ‌گفت که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، برای برگزاری یک نشست سه‌جانبه در آلاسکا با «ولادیمیر پوتین» و «ولودیمیر زلنسکی»، رؤسای جمهور روسیه و اوکراین، آماده است.

با این حال، این مقام افزود که کاخ سفید در حال حاضر به درخواست پوتین، در حال برنامه ریزی برای یک نشست دوجانبه میان وی و ترامپ  است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور