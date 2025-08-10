کاخ سفید خبر داد:
ترامپ آماده نشست سهجانبه با زلنسکی و پوتین است
کاخ سفید اعلام کرد که رئیسجمهور آمریکا آمادگی دیدار سهجانبه با رهبران اوکراین و روسیه در آلاسکا را دارد.
یک مقام کاخ سفید گفت که «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، برای برگزاری یک نشست سهجانبه در آلاسکا با «ولادیمیر پوتین» و «ولودیمیر زلنسکی»، رؤسای جمهور روسیه و اوکراین، آماده است.
با این حال، این مقام افزود که کاخ سفید در حال حاضر به درخواست پوتین، در حال برنامه ریزی برای یک نشست دوجانبه میان وی و ترامپ است.