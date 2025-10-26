دیدار ترامپ و امیر قطر در پایگاه هوایی «العدید»

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر و «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا در دوحه دیدار و درباره «تازه‌ترین تحولات منطقه» رایزنی کردند.

این دیدار در پایگاه هوایی «العدید» و در جریان توقف کوتاه هواپیمای ریاست‌جمهوری آمریکا برای سوخت‌گیری انجام شد.

به گزارش خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، ترامپ در این دیدار از امیر قطر به‌دلیل نقش دوحه در حمایت از «صلح و امنیت در منطقه» قدردانی کرد.

دو طرف در جریان این گفت‌وگو، درباره مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی و تحولات جاری در نوار غزه و سرزمین‌های فلسطینی اشغالی تبادل نظر کردند.

بر اساس این گزارش، در این دیدار همچنین بر ضرورت حمایت از روند صلح در منطقه، تثبیت توافق پایان جنگ در غزه و تضمین اجرای کامل مفاد آن توسط تمامی طرف‌ها تأکید شد.

