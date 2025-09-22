رهبر کرهشمالی:
همه میدانند آمریکا پس از وادار کردن کشوری به خلع سلاح هستهای چه میکند
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «کیم جونگاون» رهبر کره شمالی، اعلام کرد که در صورت توقف اصرار واشنگتن بر خلع سلاح هستهای پیونگیانگ، آماده گفتوگو با ایالات متحده است.
کیم که در مجمع عالی خلق کرهشمالی سخنرانی میکرد، گفت: «اگر آمریکا از وسواس خیالی خود درباره خلع سلاح هستهای دست بردارد و با پذیرش واقعیت، حقیقتا خواهان همزیستی مسالمتآمیز با ما باشد، هیچ دلیلی برای عدم مذاکره وجود ندارد».
رهبر کره شمالی افزود: «من همچنان شخصاً خاطرات خوشی از دونالد رئیسجمهوری آمریکا دارم».
کیم و ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ سه بار دیدار کردند، اما مذاکرات در نشست هانوی ۲۰۱۹ به دلیل اختلاف بر سر امتیازدهیهای هستهای پیونگیانگ شکست خورد.
کیم بار دیگر تأکید کرد که خلع سلاح هستهای «گزینهای عملی نخواهد بود» و گفت: «جهان بهخوبی میداند آمریکا پس از وادار کردن کشوری به خلع سلاح هستهای چه میکند. ما هرگز از سلاحهای هستهای خود دست نخواهیم کشید».
وی تحریمها را عاملی برای «قویتر شدن، تابآوری و مقاومتی که با هیچ فشاری درهم شکسته نمیشود»، توصیف کرد.
کیم همچنین تأکید کرد که «هیچ دلیلی» برای مذاکره با کره جنوبی نمیبیند و اظهار داشت: «ما روشن میگوییم که با آنها به هیچ شکلی وارد تعامل نخواهیم شد.»
وی در بخش دیگری از سخنانش، به روابط مسکو و پیونگیانگ پرداخت و با اشاره به جنگ اوکراین، بر حمایت حیاتی روسیه تأکید کرد. کره شمالی پس از اعزام هزاران سرباز و ارسال سلاح به مسکو، به یکی از متحدان اصلی روسیه بدل شده و سال گذشته نیز دو طرف پیمان دفاع متقابل امضا کردند.
در همین حال، تحلیلگران میگویند زمانبندی این سخنان که درست پیش از سفر احتمالی ترامپ به کره جنوبی برای اجلاس سران «آپک» در گیونگجو انجام شد، نشاندهنده تلاشی حسابشده است که شاید حتی به دیدار غیرمنتظرهای منجر شود.