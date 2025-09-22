خبرگزاری کار ایران
به ‌رسمیت‌ شناختن فلسطین باید با اقدام‌های عملی همراه شود

کد خبر : 1629554
حماس تصمیم شماری از کشورهای غربی برای به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین را «گامی مهم» در تأیید حق ملت فلسطین بر سرزمین، مقدسات و تشکیل دولت مستقل با پایتختی قدس، توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آی‌۲۴ نیوز، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در نخستین واکنش خود به تصمیم اخیر انگلیس، کانادا، پرتغال و استرالیا برای به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین و نیز اعلام موضع کشورهایی که در آستانه اتخاذ رویکردی مشابه هستند، این اقدام را «گامی مهم» در تأیید حق ملت فلسطین بر سرزمین، مقدسات و تشکیل دولت مستقل با پایتختی قدس، توصیف کرد.

حماس این تصمیم را ادای احترام به «مبارزه، پایداری و فداکاری‌های ملت فلسطین برای آزادی و حق بازگشت»، دانست.

این جنبش در عین حال تأکید کرد که به ‌رسمیت‌ شناختن نمادین باید با اقدام‌های عملی همراه شود. حماس از جامعه جهانی خواست برای «پایان فوری جنگ در نوار غزه» و توقف تلاش‌های اسرائیل برای الحاق کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی فشار وارد کند.

حماس همچنین از سازمان ملل و دولت‌های جهان خواست تا رژیم اسرائیل را منزوی کرده، همکاری با آن را قطع کنند و رهبرانش را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در دادگاه‌های بین‌المللی تحت پیگرد قرار دهند.

