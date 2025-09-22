به گزارش ایلنا به نقل از آی‌۲۴ نیوز، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در نخستین واکنش خود به تصمیم اخیر انگلیس، کانادا، پرتغال و استرالیا برای به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین و نیز اعلام موضع کشورهایی که در آستانه اتخاذ رویکردی مشابه هستند، این اقدام را «گامی مهم» در تأیید حق ملت فلسطین بر سرزمین، مقدسات و تشکیل دولت مستقل با پایتختی قدس، توصیف کرد.

حماس این تصمیم را ادای احترام به «مبارزه، پایداری و فداکاری‌های ملت فلسطین برای آزادی و حق بازگشت»، دانست.

این جنبش در عین حال تأکید کرد که به ‌رسمیت‌ شناختن نمادین باید با اقدام‌های عملی همراه شود. حماس از جامعه جهانی خواست برای «پایان فوری جنگ در نوار غزه» و توقف تلاش‌های اسرائیل برای الحاق کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی فشار وارد کند.

حماس همچنین از سازمان ملل و دولت‌های جهان خواست تا رژیم اسرائیل را منزوی کرده، همکاری با آن را قطع کنند و رهبرانش را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در دادگاه‌های بین‌المللی تحت پیگرد قرار دهند.

انتهای پیام/