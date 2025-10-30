خلع عناوین سلطنتی و اخراج برادر پادشاه انگلیس به دلیل رسوایی جنسی
پادشاه انگلیس، برادرش را از آخرین عناوین سلطنتی خود خلع کرده و دستور خروج وی از اقامتگاه سلطنتی را صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، چارلز سوم، پادشاه انگلیس، برادرش اندرو را از آخرین عناوین سلطنتی خود خلع کرده و دستور خروج وی از اقامتگاه سلطنتی را صادر کرد.
این قدام پس از هفتهها فشار افکار عمومی درباره ارتباط اندرو با «جفری اپستین» مجرم جنسی صورت گرفت.
کاخ باکینگهام در بیانیهای اعلام کرد که پادشاه «رسمأ روند لغو عناوین، القاب و افتخارات شاهزاده اندرو را آغاز کرده است».
بر اساس این تصمیم، از این پس وی با نام «اندرو مانتبتن ویندزور» شناخته خواهد شد و نه به عنوان «شاهزاده». وی همچنین موظف است از اقامتگاه سلطنتی خود در «رویال لاج» خارج شده و به «محل اقامت شخصی» نقل مکان کند.
اندرو، پیشتر در ماه جاری، لقب «دوک یورک» را نیز کنار گذاشته بود؛ اقدامی که پس از افشای جزئیات تازهای از رابطهاش با اپستین و اتهامات وارده توسط «ویرجینیا رابرتس جفری» یکی از قربانیان شبکه اپستین، صورت گرفت.
اما تصمیم تازه پادشاه گامی فراتر از آن بود و شامل لغو عنوان «شاهزاده»، عنوانی که اندرو از بدو تولد بهعنوان فرزند ملکه الیزابت دوم دارا بود، میشود.
در بیانیه کاخ باکینگهام همچنین آمده است: «این مجازاتها، با وجود انکار اتهامات از سوی وی، ضروری تشخیص داده شده است. پادشاه و ملکه همدردی عمیق خود را با قربانیان و بازماندگان همه اشکال سوءاستفاده ابراز میکنند».