به گزارش ایلنا، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در دومین سالگرد عملیات «طوفان الاقصی»، مدعی تغییر چهره خاورمیانه شد.

در حالی که بسیاری از مقام‌های صهیونیست به ناکامی این رژیم در دستیابی به اهداف خود به‌رغم جنایات فراوان طی دو سال گذشته اذعان کرده‌اند، نتانیاهو مدعی شد: «با هم محور ایران را در هم شکستیم، همراه یکدیگر چهره خاورمیانه را تغییر دادیم و با هم تداوم ابدی اسرائیل را تضمین خواهیم کرد».