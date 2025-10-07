یاوهسراییهای ضدایرانی نتانیاهو در دومین سالگرد عملیات «طوفان الاقصی»
نخستوزیر رژیم صهیونیستی در دومین سالگرد عملیات «طوفان الاقصی»، مدعی تغییر چهره خاورمیانه شد.
به گزارش ایلنا، «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی در دومین سالگرد عملیات «طوفان الاقصی»، مدعی تغییر چهره خاورمیانه شد.
در حالی که بسیاری از مقامهای صهیونیست به ناکامی این رژیم در دستیابی به اهداف خود بهرغم جنایات فراوان طی دو سال گذشته اذعان کردهاند، نتانیاهو مدعی شد: «با هم محور ایران را در هم شکستیم، همراه یکدیگر چهره خاورمیانه را تغییر دادیم و با هم تداوم ابدی اسرائیل را تضمین خواهیم کرد».
وی همزمان با مذاکراتی که در مصر در جریان است، گفت: «ما در روزهایی سرنوشتساز از تصمیمگیری قرار داریم».
نتانیاهو در ادامه مواضع بیاساس خود افزود که «آزادی تمامی گروگانها، پایان حکومت حماس در غزه و «اطمینان از اینکه غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود»، شروط اصلی پایان جنگ است.