بررسی قیمت تیگو 8 پرو صفر و کارکرده؛ کدام گزینه منطقیتر است؟
تیگو 8 پرو یکی از ماشینهای چینی پرسروصدا در بازار ایران است. مخالفان این خودرو روی موضوعاتی مانند بالا بودن قیمت تیگو 8 پرو در مقایسه با رقبای همرده در بازار ایران دست میگذارند.
در مقابل، طرفداران تیگو 8 پرو نیز به موضوعاتی مانند مشخصات فنی مناسب، دو دیفرانسیل بودن، تجهیزات ایمنی و کمک راننده استاندارد و آپشنهای رفاهی متعدد این خودرو میپردازند. اگر تصمیم به خرید این خودرو دارید، بهتر است با تفاوت قیمت تیگو 8 پرو صفر و کارکرده در بازار آشنا شوید تا تصمیم درست را براساس بودجه خود بگیرید. موضوعی که در ادامه به بحث و بررسی پیرامون آن میپردازیم.
قیمت تیگو 8 پرو صفر در مرداد 1405
قیمت تیگو 8 پرو مکس IE در بهار 1405 به بیش از 8 میلیارد تومان رسید. اما در پایان بهار شاهد اصلاح قیمت این خودرو بودیم. در چند هفته منتهی به مرداد 1405 نیز نقیمت ماشین تیگو پرو تغییرات کمی را تجربه کرده و تقریبا ثبات داشته است. در جدول زیر، قیمت تیگو 8 پرو مکس IE و تیگو 8 پرو هیبری (ای پلاس) را در مدل صفر کیلومتر در مرداد ماه 1405 مشاهده میکنید.
|
مدل
|
قیمت (تومان)
|
تیگو 8 پرو مکس IE مدل 1405
|
7.800.000.000
|
تیگو 8 پرو هیبرید (ای پلاس) مدل 1404
|
7.600.000.000
قیمت ماشین تیگو 8 پرو کارکرده در مرداد 1405
اولین سری تیگو 8 پرو در سال 1401 به مشتریان در ایران تحویل داده شد. بنابراین تا به امروز حدود 5 سال از حضور انواع تیگو 8 پرو در ایران میگذرد. البته برخی از مدلهای این خودرو مانند پرو مکس و پریمیوم تا پایان سال 1402 عرضه شدند. در حال حاضر، مدیران خودرو تمرکز خود را روی عرضه دو تیپ تیگو 8 پرو مکس IE و هیبرید (ای پلاس) قرار داده است. در جدول زیر، قیمت تیگو 8 پرو کارکرده در تیپهای مختلف را مشاهده میکنید.
|
مدل
|
قیمت (تومان)
|
تیگو 8 پرو مکس IE مدل 1402 تا 1405
|
6.000.000.000 تا 7.600.000.000
|
تیگو 8 پرو هیبرید (ای پلاس) مدل 1402 تا 1404
|
6.300.000.000 تا 7.400.000.000
|
تیگو 8 پرو مکس مدل 1401 تا 1402
|
5.500.000.000 تا 5.800.000.000
|
تیگو 7 پرو پریمیوم مدل 1401 تا 1402
|
5.000.000.000 تا 5.200.000.000
تیگو 8 پرو صفر بخریم یا کارکرده؟
انواع مدل خودروی تیگو ۸ پرو (Tiggo 8 Pro) در بازار خودروی ایران موقعیت ویژهای دارند و افت قیمت مدلهای کارکرده آنها نسبت به مدل صفر کیلومتر بهطور محسوسی کمتر از سایر خودروهای چینی همرده است.
حتی اگر سری به سایتهای آگهی خرید و فروش خودرو بزنید، متوجه خواهید شد مشتریان دست به جیب زیادی برای تیگو 8 پرو وجود دارند. بهطوریکه خیلی از آگهیها ظرف مدت زمان کمتر از یک هفته به معامله منتهی میشوند.
تیگو ۸ پرو به عنوان یک کراساوور هفتنفره تک دیفرانسیل یا دو دیفرانسیل (در نسخههای پرومکس)، به دلیل طراحی مدرن، کابین مجهز به امکانات رفاهی متعدد و تجهیزات پیشرفته کمک راننده، محبوبیت بالایی در بازار ایران کسب کرده است. تناسب میان آپشنها، فضای جادار و پرستیژ ظاهری باعث شده تقاضای مستمری برای نسخه کارکرده آن وجود داشته باشد که این تقاضای بالا، مانع از ریزش قیمت آن میشود. ناگفته نماند معمولا قیمت انواع مدل تیگو 8 پرو در مقایسه با خودروهای همرده چینی در بازار ایران بالاتر است.
تیگو ۸ پرو با گارانتیهای طولانیمدت (۷ سال یا ۲۰۰ هزار کیلومتر) در بازار ایران تحویل مشتریان میشود. باتوجهبه اینکه نخستین سری تیگو 8 پرو در سال 1401 به مشتریان تحویل داده شده، در زمان نگارش این مطلب هنوز دوره گارانتی قدیمیترین مدلهای تیگو 8 پرو نیز به پایان نرسیده است. این موضوع به خریدار مدل کارکرده اطمینان خاطر میدهد که بخش عمدهای از ریسکهای فنی خودرو همچنان تحت پوشش شرکت سازنده است، در نتیجه ارزش افزوده خودرو حفظ شده و افت قیمت کمتری را تجربه میکند.
رویهمرفته، تصمیمگیری نهایی برای خرید نسخه کارکرده و صفر تیگو 8 پرو بر عهده شماست. باتوجهبه فاصله کم قیمت نسخههای کارکرده و صفر کیلومتر این خودرو، موضوع بودجه اهمیت بالایی ندارد. بیش از هر چیز باید سلامت خودرو را در خرید مد نظر قرار دهید. اگر تیگو 8 کارکرده پیدا کردید که از نظر فنی، بدنه و آپشن سالم است، میتوانید بدون نگرانی از هزینههای تعمیر و نگهداری زیاد پای میز معامله بروید.
قیمت روز تیگو 8 پرو را از کجا استعلام بگیریم؟
اگر میخواهید خریدی آگاهانه و بهصرفه داشته باشید، بهتر است قبل از هر تصمیمی، از قیمت روز تیگو 8 پرو و تغییرات آن در بازار مطلع شوید. متاسفانه در سالهای اخیر، بازار خودروی ایران با پدیده قیمتهای غیرواقعی مواجه شده که برخی از فروشندگان و دلالان برای سودجویی به آن دامن میزنند.
برای اینکه انتخاب دقیقتری داشته باشید، مقایسه این خودرو با مدلهای صفر و کارکردهی مشابه نیز میتواند بسیار کمککننده باشد و شما را به گزینهای متناسب با بودجهتان برساند. در این میان، همراه مکانیک www.hamrah-mechanic.com یکی از منابع قابلاعتماد برای بررسی لحظهای قیمت خودرو در بازار ایران است. با استفاده از سایت یا اپلیکیشن همراه مکانیک، میتوانید قیمت تیگو 8 پرو را بهصورت روزانه دنبال و با اطمینان بیشتری برای خرید یا فروش اقدام کنید.