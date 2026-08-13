چرا لیزر بواسیر به انتخاب اول بیماران تبدیل شده است؟

بواسیر یکی از مشکلات شایع ناحیه مقعد است که معمولا با علائمی مانند: درد، خارش، سوزش، خونریزی هنگام دفع و احساس ناراحتی همراه است. شدت این بیماری در افراد مختلف فرق دارد و گاهی اوقات این قدر آزاردهنده است که فعالیت روزمره فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. در این شرایط اولین گزینه ای که برای درمان پیشنهاد می شود؛ لیزر بواسیر است. مزیت هایی مانند: کم‌تهاجمی‌تر بودن برخی تکنیک‌های لیزری، دوره نقاهت بالقوه کوتاه‌تر و نگرانی کمتر بیمار باعث شده است این روش درمانی مورد استقبال بسیاری از افراد قرار گیرد. درست ترین روش برای درمان بواسیر باید توسط پزشک متخصص پس از معاینه انتخاب شود.

لیزر بواسیر چیست؟

به مجموعه ای از تکنیک ها که در آن از انرژی لیزر برای درمان هموروئید استفاده می شود؛ لیزر بواسیر می گویند. روش های لیزر هموروئید بسته به تکنیک مورد استفاده، شرایط بیمار و نوع هموروئید متفاوت است. در برخی موارد هدف از لیزر کاهش حجم بافت هموروئیدی و کمک به جمع شدن آن است اما گاهی اوقات از لیزر برای برش یا کنترل خونریزی بافت استفاده می شود. متخصص لیزر بواسیر پس از بررسی علائم، معاینه و تعیین درجه بیماری مشخص می‌کند که آیا بیمار کاندید مناسبی برای درمان با لیزر است؟ یا خیر

چرا درمان بواسیر با لیزر مورد توجه بیماران قرار گرفته است؟

بیماران اغلب به روش های درمانی تمایل دارند که تا حد امکان اختلال کمتری در زندگی روزمره ایجاد کند. اغلب افراد هنگام شنیدن نام جراحی بواسیر نگران درد، دوران نقاهت و زمان بازگشت به محل کار هستند؛ به همین خاطر ترجیح می دهند از روش های کم تهاجمی تر و لیزر استفاده کنند. با توجه به میزان استقبال زیاد از لیزر برای درمان بواسیر باز نمی توان گفت برای همه بیماران بهترین روش درمانی است. برخی بیماران نیاز دارند برای درمان جراحی شوند. در ادامه دلایل استقبال زیاد از درمان بواسیر با لیزر را برای شما نام می بریم:

۱. کم‌تهاجمی بودن برخی روش‌های لیزری

مهم ترین علتی که لیزر بواسیر را برای برخی بیماران جذاب کرده است؛ کم تهاجمی بودن تکنیک های آن است. در روش های سنتی، دکتر باید بافت را بردار به همین خاطر زخم ایجاد می شود. در درمان بواسیر با لیزر نیازی به ایجاد برش های وسیع نیست. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که لیزر همیشه بدون برش یا زخم نیست.

2- درد کمتر در اکثر بیماران

اکثر بیماران از درد بعد از درمان می ترسند. لیزر بواسیر معمولا درد کمتری نسبت به جراحی دارد به همین خاطر اکثرا از آن استفاده می کنند. میزان درد لیزر زیاد نیست اما مقدار دقیق آن به: درجه هموروئید، نوع تکنیک، وسعت درمان و شرایط فردی بستگی دارد.

۳. بازگشت سریع‌تر به فعالیت‌های روزمره

یکی از دغدغه های اکثر افراد برای درمان بواسیر این است که در سریع ترین زمان ممکن به فعالیت های روزانه خود بازگردند بنابراین اولین سوالی که قبل از درمان می پرسند این است که دوران نقاهت درمان بواسیر با لیزر چقدر است؟ در این روش می توانید فعالیت های معمول خود را از سر بگیرید و نیاز به استراحت طولانی ندارد.

۴. کنترل خونریزی حین درمان

لیزر توانایی ایجاد انعقاد در عروق کوچک هنگام اثر گذاری روی بافت را دارد. با این ویژگی خون ریزی حین درمان کنترل می شود. مراقبت هایی که دکتر توصیه می کند را حتما انجام دهید تا بعدا دچار مشکل نشوید.

۵. نگرانی کمتر از جراحی برای برخی بیماران

بسیاری از افراد به دلیل ترس از جراحی، درمان هموروئید را به مدت زیادی به تعویق می اندازند. معرفی لیزر به عنوان روش درمانی نگرانی افراد را کم می کند. برای انتخاب بهترین روش درمان صرفا به تبلیغات توجه نکنید و حتما با پزشک خود مشورت کنید.

آیا لیزر برای همه انواع بواسیر مناسب است؟

درمان بواسیر با لیزر مناسب ترین روش درمانی برای تمام بیماران نیست. هموروئید انواع مختلف داخلی و خارجی دارد و درجات آن مختلف است. گاهی بیماری با تغییر رژیم غذایی، افزایش مصرف فیبر و مایعات، اصلاح عادات دفع یا درمان دارویی برای کنترل علائم درمان می شود اما برخی اوقات باید از روش های لیزر یا جراحی استفاده کرد.

مراقبت های بعد از درمان بواسیر با لیزر

رعایت مراقبت های بعد از درمان بواسیر با لیزر نقش مهمی در موفقیت آمیز بودن آن دارد. پزشک پس از بررسی شرایط بیمار توصیه های اختصاصی را ارائه می دهد. مهم ترین نکته بعد از لیزر، پیشگیری از یبوست است. از مراقبت های بعد از لیزر بواسیر می توان به: مصرف مایعات کافی، دریافت فیبر مناسب از رژیم غذایی و پرهیز از زور زدن هنگام دفع اشاره کرد. اگر پس از درمان با علائمی مانند: خونریزی قابل توجه، تب، درد شدید یا علائم غیرعادی روبرو شدید برای ارزیابی بیشتر به پزشک مراجعه کنید.

لیزر بواسیر بهتر است یا جراحی سنتی؟

این دو روش هر کدام مزایا و معایب مخصوص خود را دارد بنابراین پاسخ به آن به شرایط بیمار بستگی دارد. برای مقایسه بین این دو روش باید به: احتمال عود، اثربخشی درمان، درجه بیماری، عوارض احتمالی و شرایط عمومی بیمار توجه کرد. معمولا تا شرایطی که بیماری با لیزر قابل درمان است؛ پیشنهاد می شود از لیزر استفاده کنید.

جمع‌بندی

در این مقاله دلیل استقبال زیاد بیماران از درمان بواسیر با لیزر را برای شما شرح دادیم. با این حال، لیزر را نمی‌توان بدون بررسی شرایط بیمار «بهترین درمان بواسیر» برای همه افراد دانست. تشخیص نوع و درجه هموروئید و بررسی سایر بیماری‌های احتمالی ناحیه مقعد، پیش از انتخاب روش درمان ضروری است. اگر با علائمی مانند خونریزی مقعدی، درد، خارش یا بیرون‌زدگی بافت مواجه هستید، بهتر است به جای خوددرمانی ابتدا توسط پزشک معاینه شوید؛ زیرا خونریزی و سایر علائم مقعدی همیشه ناشی از بواسیر نیستند. پس از تشخیص دقیق می‌توان مشخص کرد که درمان‌های ساده، روش‌های کلینیکی، لیزر یا جراحی کدام‌یک برای شرایط شما مناسب‌تر است.

منبع: دکتر سعید نجاری فوق تخصص کولورکتال در کلینیک هیوا لیزر

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