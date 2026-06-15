ایمپلنت نئودنت اشترومن چیست؟ مزایا، معایب، قیمت و طول عمر Neodent
ایمپلنت نئودنت یکی از برندهای مطرح ایمپلنت دندان است که در سالهای اخیر به دلیل کیفیت مناسب، تنوع محصولات و پشتیبانی از پروتکلهای درمانی مدرن مورد توجه بسیاری از متخصصان قرار گرفته است. این برند که تحت گروه اشترومن فعالیت میکند، در درمانهای تک دندان، چند دندان و بازسازی کامل فک مورد استفاده قرار میگیرد. طراحی فیکسچرهای نئودنت به گونهای است که میتواند استحکام مناسبی در استخوان فک ایجاد کند و در بسیاری از موارد امکان استفاده در روشهای درمانی پیشرفتهتر مثل ایمپلنت فوری وایمپلنت فول فک را فراهم کند.
ایمپلنت نئودنت اشترومن (Neodent Straumann) یکی از برندهای با کیفیت و شناختهشده در حوزه کاشت دندان است که تحت گروه اشترومن فعالیت میکند.
مزایای ایمپلنت نئودنت
مهمترین مزایای ایمپلنت نئودنت عبارتاند از:
- کیفیت ساخت مناسب
- پایداری اولیه مطلوب در استخوان فک
- تنوع در سایز و طراحی فیکسچرها
- امکان استفاده در درمانهای تک دندان و چند دندان
- قابلیت استفاده در درمانهای فول فک
- هزینه مناسبتر نسبت به بسیاری از برندهای پریمیوم
- پشتیبانی از پروتکلهای درمانی مدرن ایمپلنت
این ویژگیها باعث شدهاند که نئودنت به یکی از برندهای پرکاربرد در درمانهای ایمپلنت تبدیل شود.
معایب ایمپلنت نئودنت
هر برند ایمپلنت در کنار مزایا، محدودیتهایی نیز دارد. برخی مواردی که باید در نظر گرفت عبارتاند از:
- ممکن است در برخی شرایط پیچیده، متخصص ایمپلنت برندهای پریمیومتر را پیشنهاد دهد.
- موفقیت درمان بیش از برند ایمپلنت به مهارت جراح و شرایط استخوان فک وابسته است.
- انتخاب نهایی برند باید براساس طرح درمان اختصاصی هر بیمار انجام شود.
ایمپلنت نئودنت برای چه افرادی مناسب است؟
ایمپلنت نئودنت میتواند برای بسیاری از افرادی که یک یا چند دندان خود را از دست دادهاند گزینه مناسبی باشد. همچنین در درمانهای فول فک و بازسازی کامل دندانهای یک فک نیز کاربرد دارد.
تشخیص مناسب بودن این برند باید پس از معاینه و بررسی وضعیت استخوان فک توسط متخصص ایمپلنت انجام شود.
نئودنت در درمان فول فک و All-on-X
یکی از کاربردهای مهم ایمپلنت نئودنت استفاده در درمانهای فول فک و تکنیک All-on-X است. در این روش با استفاده از چند پایه ایمپلنت، امکان جایگزینی کامل دندانهای یک فک فراهم میشود.
این درمان میتواند برای بیمارانی که دچار بیدندانی کامل هستند یا تعداد زیادی از دندانهای خود را از دست دادهاند، گزینه مناسبی باشد.
طول عمر ایمپلنت نئودنت چقدر است؟
طول عمر ایمپلنت نئودنت به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:
- رعایت بهداشت دهان و دندان
- کیفیت و تراکم استخوان فک
- مهارت و تجربه جراح ایمپلنت
- استفاده از قطعات اصلی و استاندارد
- مراجعات منظم برای معاینه و مراقبتهای دورهای
در صورت انجام صحیح درمان و رعایت توصیههای دندانپزشک، طول عمر ایمپلنت نئودنت میتواند تا بیش از ۱۵ سال باشد و در بسیاری از بیماران حتی برای چند دهه عملکرد مناسبی داشته باشد. با این حال عواملی مانند سیگار کشیدن، بیماریهای لثه، عدم رعایت بهداشت دهان و دندان و فشار بیش از حد به ایمپلنت میتوانند بر دوام و ماندگاری درمان تأثیر منفی بگذارند.
قیمت ایمپلنت نئودنت اشترومن
قیمت ایمپلنت نئودنت اشترومن به عوامل مختلفی مانند تعداد واحدهای مورد نیاز، شرایط استخوان فک، نیاز به درمانهای جانبی و نوع روکش بستگی دارد. در حال حاضر هزینه هر واحد ایمپلنت Straumann Neodent همراه با روکش زیرکونیا در دندانپزشکی ایثار از حدود ۳۹ میلیون تومان آغاز میشود.
همچنین در صورت انتخاب پروتکل ایمپلنت فوری (Immediate Loading)، هزینه درمان از حدود ۴۳ میلیون تومان برای هر واحد محاسبه میشود.
جمعبندی
ایمپلنت نئودنت اشترومن یکی از برندهای شناختهشده در حوزه کاشت دندان است که به دلیل تعادل میان کیفیت، دوام و هزینه درمان مورد توجه بسیاری از بیماران و متخصصان قرار گرفته است. این برند در درمانهای تک دندان، چند دندان و فول فک کاربرد دارد و در صورت انجام صحیح درمان و رعایت مراقبتهای لازم میتواند عملکردی موفق و ماندگار داشته باشد.