تصور برخی پس از انجام درمانهای جایگزین دندان مثل روکش یا ایمپلنت این است که دیگر نیازی به مراقبت‌های ویژه و سخت‌ گیرانه ندارند. واقعیت این است که این سازه‌های دندانی با وجود استحکام بالا نیازمند توجه و بهداشت منظم در سطح دندانهای طبیعی هستند. عدم مراقبت صحیح می‌تواند منجر به التهاب لثه، عفونت‌های اطراف پایه ایمپلنت یا پوسیدگی دندان‌های زیرین در بخش روکش شود. استفاده از تکنولوژی‌های نوین در دندانپزشکی تنها نیمی از راه است و نیمی دیگر بر عهده بیمار است. در این مقاله روش‌های مراقبت از روکش و ایمپلنت دندان را بر اساس راهنمایی دندانپزشکان مجرب معرفی می‌کنیم.

نحوه مراقبت از روکش و ایمپلنت

مهمترین گام در مراقبت از روکش و ایمپلنت، استفاده صحیح و روزانه از مسواک و نخ دندان‌های مخصوص طراحی شده برای این سازه‌ها است. برای ایمپلنت، مسواک‌های بین‌ دندانی و نخ دندان‌های «سوپر فلاس» توصیه می‌شود تا پلاک‌های میکروبی از نواحی حساس اتصال به لثه پاک شوند. در مورد روکش‌ها هم نباید اجازه داد باکتری‌ها در خط لبه روکش تجمع کنند، چرا که باعث پوسیدگی دندان طبیعی زیرین می‌شوند. استفاده از دهان‌ شویه‌های فاقد الکل می‌تواند به کاهش بار باکتریایی دهان بدون آسیب به متریال روکش‌ها کمک شایانی نماید.

پرهیز از فشارهای مکانیکی شدید و مخرب

روکش‌ها و ایمپلنت‌ها در برابر فشارهای جانبی و ضربه‌های ناگهانی ناشی از عادات غلط، بسیار آسیب‌ پذیرتر از دندانهای طبیعی عمل می‌کنند. عادت‌هایی مثل دندان‌ قروچه، جویدن یخ یا باز کردن اجسام سخت با دندان می‌تواند باعث لب‌پر شدن سرامیک یا شل شدن پیچ ایمپلنت شود. اگر در هنگام خواب دچار دندان‌ قروچه هستید، حتما با مشورت پزشک از «نایت‌ گارد» استفاده کنید تا فشار وارده به این سازه‌ها تعدیل شود.

فشار بیش از حد نه تنها به روکش آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند باعث تحلیل استخوان در اطراف پایه ایمپلنت و شکست درمان شود. شکستن تنقلات سخت مانند فندق یا پسته با این دندان‌ها ریسک شکستگی‌های میکروسکوپی را در بدنه پروتز به شدت افزایش می‌دهد.

اهمیت معاینات دوره‌ای و تخصصی منظم

حتی اگر در دهان خود هیچگونه احساس درد یا ناراحتی ندارید، هر ۶ ماه یک‌بار برای بررسی وضعیت به مطب دندان‌ پزشکی مراجعه کنید. دندانپزشک در این جلسات، پایداری پایه ایمپلنت، سلامت بافت لثه و نشست صحیح روکش روی دندان پایه را ارزیابی می‌کند. گاهی ممکن است چسب روکش در اثر بزاق شل شده باشد یا پیچ داخلی ایمپلنت نیاز به سفت کردن دوره‌ای داشته باشد.

تشخیص زودهنگام این مسائل کوچک می‌تواند از بروز عفونت‌های وسیع یا افتادن ناگهانی روکش در موقعیت‌های حساس جلوگیری نماید. همچنین پزشک با بررسی رادیوگرافی‌های دوره‌ای، وضعیت استخوان اطراف ایمپلنت را مانیتور کرده و در صورت تحلیل، اقدامات پیشگیرانه انجام می‌دهد.

رژیم غذایی مناسب برای دندان‌های بازسازی شده

مصرف بیش از حد مواد قندی و نوشیدنی‌های اسیدی می‌تواند به سلامت لثه‌های اطراف ایمپلنت و دندان‌های حساس زیر روکش آسیب جدی بزند. مواد غذایی بسیار سفت نظیر ته‌دیگ‌های برشته یا میوه‌های هسته‌دار باید با احتیاط فراوان مصرف شوند تا به بدنه پروتز ضربه وارد نکنند. شستشوی دهان با آب ساده پس از مصرف نوشیدنی‌های رنگی مثل چای و قهوه، مانع از تغییر رنگ لبه‌های روکش می‌شود.

مصرف سبزیجات ترد و لبنیات حاوی کلسیم به تقویت بافت استخوانی حامی ایمپلنت و حفظ سلامت لثه‌ها کمک بسیار زیادی می‌کند. از مکیدن آبنبات‌های سفت یا جویدن آدامس‌های حاوی شکر که باعث تجمع جرم در اطراف روکش می‌شوند، تا حد امکان خودداری نمایید.

عمر روکش و ایمپلنت چقدر است؟

طول عمر روکش‌های دندانی به طور متوسط بین ۸ تا ۱۵ سال تخمین زده می‌شود، در حالی که ایمپلنت‌ها ماندگاری بسیار بیشتری دارند. ایمپلنت دندان در صورت موفقیت فرآیند جوش خوردن به استخوان، می‌تواند با مراقبت صحیح بیش از ۲۵ سال یا حتی مادام‌العمر کارایی داشته باشد. عواملی نظیر کیفیت متریال استفاده شده، مهارت جراح و وضعیت تراکم استخوان فک بیمار در این ماندگاری بسیار تعیین‌کننده هستند.

البته باید در نظر داشت که هیچ درمانی در دندانپزشکی بدون رعایت بهداشت دهان و دندان توسط بیمار، عمر طولانی نخواهد داشت. روکش‌ها ممکن است به دلیل فرسایش مواد یا تغییر در ساختار لثه، پس از یک دهه نیاز به تعویض یا بازسازی داشته باشند.

علائم هشدار دهنده در خرابی پروتزهای دندانی

در صورت مشاهده علائمی نظیر بوی بد دهان، خونریزی لثه هنگام مسواک زدن یا لق شدن محسوس روکش، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید. درد در هنگام جویدن یا احساس طعم فلز در دهان می‌تواند نشان‌دهنده تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت یا نفوذ پوسیدگی به زیر روکش باشد. تغییر رنگ ناگهانی لبه‌های روکش یا ایجاد حساسیت به دماهای مختلف، هشداری برای بررسی وضعیت چسب و سلامت دندان پایه است.

ورم کردن لثه در ناحیه ایمپلنت ممکن است نشانه بیماری باشد که نیاز به درمان‌های فوری ضدعفونی‌کننده دارد. نادیده گرفتن این علائم کوچک می‌تواند منجر به از دست رفتن کامل پایه ایمپلنت و نیاز به جراحی‌های بازسازی وسیع شود.

تاثیر دخانیات بر شکست درمان‌های ایمپلنت

مصرف سیگار و قلیان یکی از اصلی‌ترین عوامل شکست زودهنگام ایمپلنت‌های دندانی و کاهش طول عمر روکش‌های سرامیکی در درازمدت است. نیکوتین موجود در دخانیات باعث انقباض عروق لثه شده و خون‌رسانی لازم برای ترمیم بافت‌های اطراف پایه ایمپلنت را به شدت کاهش می‌دهد. این موضوع ریسک عفونت و جوش نخوردن ایمپلنت به استخوان را در افراد سیگاری تا چندین برابر نسبت به سایرین افزایش می‌دهد.

همچنین مواد سمی موجود در دود باعث تیره شدن لبه‌های روکش و ایجاد لکه‌های دائمی روی سطوح دندانی بازسازی شده می‌شوند. دندان‌پزشکان توصیه می‌کنند برای حفظ سلامت ایمپلنت، حداقل از چند هفته قبل و بعد از جراحی، مصرف دخانیات را به طور کامل قطع کنید.

معرفی دندانپزشک متخصص: دکتر فائزه رضایی دهاقانی

دکتر فائزه رضایی دهاقانی، دکترای حرفه‌ای دندان‌پزشکی با کد نظام پزشکی ۱۷۷۰۷۸ از فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. خدماتی نظیر روکش دندان، درمان ریشه (اندو)، عصب‌کشی و مراقبت‌های پیشگیری‌ کننده در مطب دکتر رضایی با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین ارائه می‌شود. این دندانپزشک با حضور مستمر در دوره‌های تخصصی، از روش‌های روز برای ارائه بهترین طرح درمان به بیماران خود استفاده می‌کند دکتر رضایی با کسب ۵ امتیاز کامل و رضایت ۱۰۰ درصدی مراجعان از پلتفرم دکتردکتر به دلیل برخورد صمیمانه و دقت بالا در درمان‌های ترمیمی و زیبایی شناخته می‌شود.

آدرس

اصفهان، دروازه شیراز، خیابان دانشگاه، کوچه زمانی، ساختمان پردیس ۲ طبقه ۳

تلفن

۰۹۹۱-۲۷۳۳۳۴۷

نوبت‌دهی آنلاین و هوشمند در پلتفرم دکتردکتر

مدیریت سلامت دهان و دندان با وجود پلتفرم هوشمند دکتردکتر ساده‌تر، سریع‌تر و در دسترس‌تر از هر زمان دیگری شده است. این سامانه به مراجعان اجازه می‌دهد تا با بررسی دقیق سوابق، تخصص‌ها و نظرات سایر بیماران، آگاهانه‌ترین انتخاب را برای پزشک خود داشته باشند. مراجعان می‌توانند متناسب با نیاز و فوریت درمانی خود، از طریق ویزیت آنلاین برای مشاوره‌های سریع اقدام کرده و مدارک پزشکی خود را ارسال کنند.

همچنین امکان رزرو نوبت برای ویزیت حضوری مطب به صورت ۲۴ ساعته فراهم است تا از اتلاف وقت در صف‌های طولانی انتظار جلوگیری شود. با استفاده از این پلتفرم، مسیر رسیدن به بدن، دندان‌ها و لثه سالم تنها با چند کلیک ساده در تلفن همراه میسر می‌شود. بهره‌گیری از خدمات آنلاین سلامت، گامی بلند به سوی ارتقای بهداشت جامعه و کاهش هزینه‌های غیرضروری درمانی در بلندمدت خواهد بود.

منبع:

https://dr-mr-bagheri.com/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/

پایان رپرتاژ آگهی