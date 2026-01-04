معرفی آزمون دولینگو و نحوه ثبت نام دولینگو در ایران
بسیاری از کسانی که به دنبال یادگیری زبان جدید هستند، با اپلیکیشن آموزش زبان دولینگو آشنا هستند. با استفاده از این پلتفرم و ثبت نام دولینگو میتوان مرحله به مرحله یک زبان جدید را فرا گرفت. اما شاید کمتر کسی بداند که پلتفرم دولینگو دارای یک آزمون زبان نیز هست که مدرک آن برای بسیاری از دانشگاههای مطرح جهان مورد قبول است. شما میتوانید برای پرداخت هزینه آزمون دولینگو (Duolingo) از ایران از خدمات پرداخت ارزی سایت تهران پیمنت استفاده کنید.
آزمون دولینگو (Duolingo) چیست؟
آزمون دولینگو (Duolingo English Test) یک آزمون زبان انگلیسی آنلاین است که در بستر اینترنت برگزار میشود و متقاضیان میتوانند با فراهم کردن شرایط محیطی مناسب، در این آزمون شرکت کنند. دولینگو مهارتهای زبانآموزان را در چهار بخش خواندن (Reading)، نوشتن (Writing)، شنیدن (Listening) و مکالمه (Speaking) میسنجد و بر اساس نمره این چهار بخش، نمره کلی داوطلب را اعلام میکند. ثبت نام دولینگو بهطور ویژه برای متقاضیان تحصیل در خارج از کشور مناسب است و بسیاری از دانشگاهها و موسسات آموزشی، نتایج آن را بهعنوان مدرک معتبر زبان انگلیسی میپذیرند.
شرایط شرکت در آزمون دولینگو
دولینگو شرایط عجیبی برای شرکتکنندگان ندارد؛ افراد برای شرکت در آزمون و ثبت نام دولینگو، باید دارای مدارک شناسایی معتبر مانند پاسپورت باشند تا هویت آنها برای نهاد برگزارکننده قابل احراز باشد. شرکتکننده باید در مدتزمان برگزاری آزمون یک محیط مناسب و خلوت را انتخاب کند و در آن بازه زمانی موقعیت خود را تغییر ندهد. در ادامه به موارد مهم برای شرکت در این آزمون اشاره خواهیم کرد.
-
مدرک شناسایی معتبر با عکس (ترجیحا پاسپورت)
-
حساب کاربری فعال در سایت یا اپلیکیشن Duolingo
-
کامپیوتر یا لپتاپ با دوربین و میکروفون فعال
-
اتصال پایدار به اینترنت
-
محیط آزمون خلوت و بدون مزاحمت
-
رعایت قوانین و دستورالعملهای آزمون دولینگو مثل عدم استفاده از گوشی همراه یا یادداشتبرداری غیرمجاز
متقاضیان شرکت در این آزمون، با رعایت همین نکات ساده میتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی، از هر کجای جهان در این آزمون شرکت و مدرک معتبر زبان دولینگو را دریافت کنند.
نمرهدهی آزمون دولینگو
نمرهدهی آزمون دولینگو بهصورت عددی از 10 تا 160 انجام میشود و کل مهارتهای زبان انگلیسی شامل خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن را ارزیابی میکند. هر بخش از آزمون دولینگو بهصورت جداگانه امتیازدهی میشود و در نهایت یک امتیاز کلی ارائه میشود که نشاندهنده توانایی عمومی زبان فرد است. نمره آزمونها تا 48 ساعت بعد از آزمون اعلام میشوند و گواهی رسمی قابل ارائه به دانشگاههای مدنظر داوطلب صادر میشود.
با توجه به آنکه نمرهدهی آزمون تافل و آیلتس برای بسیاری از کاربران شناخته شدهتر است، در جدول زیر میتوانید مقایسه نمرات آزمون زبان دولینگو را با این زبانها مشاهده کنید.
|
نمره آزمون Duolingo
|
نمره معادل در IELTS
|
نمره معادل در TOEFL iBT
|
از 120 تا 160
|
7.0 – 9.0
|
100 – 120
|
از 100 تا 119
|
6.0 – 6.5
|
80 – 99
|
از 90 تا 99
|
5.5
|
65 – 79
|
از 70 تا 89
|
4.0 – 5.0
|
45 – 64
دانشگاههای مطرح جهان که نتایج دولینگو را قبول دارند
طبق اعلام موسسه دولینگو بسیاری از موسسات آموزشی در سراسر جهان، نتایج آزمون دولینگو را بهعنوان یک آزمون معتبر میپذیرند. مثلا در آمریکای شمالی بیش از 4 هزار مرکز آموزشی، در اروپا بیش از 600 مرکز آموزشی، در آسیا حدود 500 مرکز و در استرالیا بیش از 150 مرکز آموزشی نتایج دولینگو را قبول دارند. در جدول زیر میتوانید دانشگاههای مطرح هر قاره که نتایج ثبت نام دولینگو را قبول دارند، مشاهده کنید.
|
قاره
|
دانشگاهها
|
آمریکای شمالی
|
دانشگاه MIT
دانشگاه Columbia
دانشگاه تورنتو
دانشگاه McGill
|
اروپا
|
دانشگاه Imperial College London
دانشگاه Ludwig Maximilian University of Munich
دانشگاه University of Amsterdam
دانشگاه Heidelberg University
دانشگاه University of Groningen
|
آسیا
|
دانشگاه the University of Tokyo
دانشگاه Nagoya University
دانشگاه Yonsei University
دانشگاه NYU Shanghai
دانشگاه CEIBS
|
اقیانوسیه
(استرالیا / نیوزیلند)
|
دانشگاه ANU
دانشگاه Monash University
دانشگاه University of Sydney
دانشگاه University of Queensland
دانشگاه UNSW
هزینه آزمون دولینگو
هزینه ثبت نام دولینگو بر اساس دلار آمریکا محاسبه میشود و معمولا هر کاربر برای شرکت در این آزمون باید 65 دلار پرداخت کند. شما میتوانید برای پرداخت هزینه آزمون دولینگو از ایران، معادل ریالی آن را از طریق تهران پیمنت پرداخت کنید و رسید پرداخت ارزی خود را چند ساعت بعد دریافت کنید. البته قیمت این آزمون بر اساس نرخ روز دلار آمریکا ممکن است متفاوت باشد. در زمان نوشتن این مطلب (دی ماه ۱۴۰۴) و با توجه به قیمت روز ارز، هزینه شرکت در آزمون دولینگو حدود ۹ میلیون تومان است.
زمان برگزاری و اعتبار مدرک دولینگو
آزمون دولینگو حدود یک ساعت طول میکشد و در سه بخش برگزار میشود؛ در 5 دقیقه ابتدایی کاربر باید به معرفی خود و چک کردن مدارک و محیط آزمون بپردازد، پس از آن کاربر 45 دقیقه زمان دارد تا به سوالات تطبیقی آزمون پاسخ دهد و در 10 دقیقه پایانی باید به مصاحبه ویدئویی و نمونه نوشتاری پرداخته شود. نتایج آزمون دولینگو نهایتا تا 48 ساعت پس از برگزاری آزمون اعلام میشود و از زمان اعلام نتایج، تا دو سال برای ارائه به مراکز آموزشی مختلف، معتبر است.
مزایا و معایب آزمون دولینگو
آزمون دولینگو بهویژه بعد از همهگیری کرونا، محبوبیت چشمگیری پیدا کرد و به رقیب آزمونهای تافل و آیلتس تبدیل شد. در ادامه میتوانید مزایا و معایب برگزاری این آزمون را مشاهده کنید.
مزایای آزمون دولینگو
مزایای آزمون دولینگو را میتوان بر اساس موارد زیر دستهبندی کرد:
-
کاملا آنلاین است و میتوان از هر جا با اینترنت ثابت و باکیفیت در آن شرکت کرد
-
هزینه شرکت در آزمون دولینگو نسبت به آزمونهای مشابه پایینتر است
-
زمان برگزاری آزمون بسیار استاندارد است و نتایج آن نهایتا تا 48 ساعت بعد اعلام میشود
-
سوالات تطبیقی و دقیق آزمون، توانایی داوطلبان را دقیقتر میسنجند
-
میتوان نتایج آن را بهصورت رایگان به دانشگاهها ارسال کرد
-
برای دانشجویان بینالمللی در فرآیند مهاجرت تحصیلی بسیار مناسب است
معایب آزمون دولینگو
آزمون دولینگو در کنار مزایایی که دارد، دارای معایبی هم هست که میتواند برای برخی از متقاضیان دردسرساز باشد. معایب این آزمون عبارتند از:
-
هنوز همه موسسات آموزشی جهان نتایج آن را نپذیرفتهاند
-
شرکت در آن وابسته به کیفیت اینترنت داوطلب و مسئولیت تضمین کیفیت بر عهده داوطلب است
-
خرید تجهیزات مورد نیاز برای شرکت در آزمون بر عهده داوطلب است
-
اعتبار آزمون دو سال است و پس از آن مدرک داوطلب دیگر اعتبار ندارد
جمعبندی
آزمون دولینگو یا DET یک آزمون آنلاین زبان انگلیسی است که مهارتهای خواندن، نوشتن، شنیدن و مکالمه داوطلبان را در ۴۵ دقیقه تا یک ساعت ارزیابی میکند. این آزمون بهصورت تطبیقی طراحی شده و سطح دشواری سوالها بر اساس پاسخهای قبلی شرکتکننده تغییر میکند و بنابراین توانایی واقعی فرد در زبان انگلیسی بهتر سنجیده میشود. یکی از مزایای برجسته ثبت نام دولینگو امکان شرکت از خانه با هزینه پایینتر نسبت به آزمونهای دیگر مانند IELTS و TOEFL است. نتایج آزمون دولینگو بهطور معمول ظرف ۴۸ ساعت پس از برگزاری آزمون اعلام میشود و تا دو سال بعد اعتبار دارد.
سوالات متداول
آزمون دولینگو چیست؟
آزمون دولینگو یا DET یک آزمون زبان است که مهارتهای زبان انگلیسی داوطلب شامل خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن را در قالب یک آزمون آنلاین و تطبیقی میسنجد.
هزینه ثبت نام دولینگو چقدر است؟
هزینه شرکت در این آزمون بر اساس دلار آمریکا محاسبه میشود و معمولا معادل 65 دلار است. البته برای داوطلبان ایرانی، تغییر در نرخ ارز میتواند روی هزینه نهایی اثر بگذارد.
چه مدارکی برای شرکت در آزمون دولینگو لازم است؟
برای شرکت در آزمون دولینگو داشتن کارت شناسایی عکسدار مانند پاسپورت الزامی است و داوطلبان باید از قبل آن را آماده کنند.