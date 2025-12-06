کدام صرافی خارجی بدون احراز هویت است؟

به گزارش ایلنا: معمولاً هر صرافی فهرستی از کشورهایی که مجاز نیستند از خدماتش استفاده کنند، تعیین می‌کند. همچنین، از احراز هویت برای شناسایی تابعیت کاربران در صرافی‌ها استفاده می‌شود. به‌ همین دلیل، اولویت نخست معامله‌گران ایران برای انتخاب پلتفرم‌های خارجی، پیداکردن صرافی خارجی بدون احراز هویت است. در ادامه مطلب حاضر چهار صرافی خارجی معتبر را معرفی می‌کنیم که بدون احراز هویت به ایرانی‌ها خدمات می‌دهند.

چهار صرافی خارجی برتر بدون احراز هویت برای ایرانی‌ها

در حال حاضر، چند صرافی معتبر خارجی وجود دارند که به ایرانیان خدمات می‌دهند. در ادامه، چهار مورد از بهترین صرافی‌های خارجی بدون احراز هویت برای ایرانیان را معرفی می‌کنیم.

کوینکس (Coinex)

صرافی کوینکس (Coinex) در سال ۲۰۱۷ راه‌اندازی شد. کوینکس یکی از قدیمی‌ترین صرافی‌های خارجی ارائه‌دهنده خدمات به کاربران ایرانی است. در زمان نگارش این مطلب، امکان ورود به سایت کوینکس با آپی ایران وجود ندارد، ولی امکان ورود به اپلیکیشن این صرافی با آی پی ایران فراهم است.

کاربران ایرانی بدون نیاز به احراز هویت می‌توانند از خدمات صرافی کوینکس استفاده کنند. سقف برداشت روزانه از حساب‌های بدون احراز هویت در کوینکس ده هزار تتر است. همچنین کوینکس اجازه احراز هویت با مدارک ایرانی را به‌منظور افزایش سقف برداشت روزانه تا یک میلیون تتر از حساب کاربری، فراهم کرده است.

توبیت (Toobit)

صرافی توبیت (Toobit) فعالیت خود را در اکتبر سال 2022 آغاز کرد. براساس قوانین و مقررات این پلتفرم، احراز هویت در صرافی توبیت اجباری نیست. برای ورود به اپلیکیشن یا سایت توبیت نیازی به تغییر آی پی ایران نیست. ثبت نام در صرافی توبیت به‌راحتی با استفاده از ایمیل انجام می‌پذیرد. واریز و برداشت رمزارز، خرید و فروش در بازار اسپات و فیوچرز و دیگر امکانات توبیت برای حساب‌های بدون احراز هویت در دسترس هستند.

صرافی توبیت اجازه احراز هویت به معامله‌گران ایرانی را می‌دهد. مزیت اصلی احراز هویت در توبیت، افزایش سقف برداشت روزانه حساب کاربری از 5 به 50 بیت کوین است. سایت و اپلیکیشن توبیت نسخه فارسی دارد. ضمن اینکه کارشناسان پشتیبانی توبیت به زبان فارسی پاسخ‌گوی کاربران ایرانی هستند.

ال بانک (LBank)

قدیمی‌ترین صرافی خارجی بدون احراز هویت برای ایرانیان ال بانک (LBank) است که فعالیت خود را در سال 2015 آغاز کرد. صرافی ال بانک نیز به کاربران ایرانی خدمات ارائه می‌دهد. البته در صفحه قوانین و مقررات ال بانک، نام ایران در فهرست کشورهای تحریم‌شده این صرافی قرار دارد؛ موضوعی که می‌تواند برای کاربران ایرانی در این صرافی مشکل‌ساز شود.

برای ورود به سایت و اپلیکیشن ال بانک، نیازی به تغییر آی پی ایران نیست. علاوه‌بر فعالیت بدون نیاز به احراز هویت، امکان انجام احراز هویت در ال بانک با مدارک ایرانی وجود دارد. سقف برداشت روزانه از حساب کاربری ال بانک، بدون احراز هویت، چهار میلیون تتر است و با انجام احراز هویت به شش میلیون تتر افزایش می‌یابد. ال بانک نیز سایت و اپلیکیشن با نسخه فارسی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد. همچنین این صرافی خدمات پشتیبانی آنلاین به زبان فارسی نیز دارد.

ایکس تی (XT)

صرافی ایکس تی (XT) در سال 2018 آغاز به کار کرد. این صرافی خارجی بدون احراز هویت به کاربران ایرانی خدمات ارائه می‌دهد. برای ورود به سایت و اپلیکیشن این صرافی هم نیازی به تغییر آی پی ایران نیست.

صرافی ایکس تی نیز مانند سه پلتفرم قبلی، به‌منظور ارتقای محدودیت‌های برداشت روزانه از حساب کاربری، با مدارک ایرانی اجازه احراز هویت را می‌دهد. برداشت روزانه بدون احراز هویت در ایکس تی برابر با 200 هزار تتر است و پس از انجام KYC تا یک میلیون تتر افزایش می‌یابد.

ایکس تی نیز سایت و اپلیکیشن با نسخه فارسی در اختیار کاربران می‌گذارد، اما پشتیبانی آنلاین این صرافی به زبان انگلیسی پاسخ‌گوی سؤالات کاربران است.

کلام پایانی

ال بانک، توبیت، کوینکس و ایکس تی را می‌توان به‌عنوان بهترین صرافی خارجی بدون احراز هویت برای ایرانیان معرفی کرد. این صرافی‌ها طی سال‌های گذشته بدون محدودیت خدمات خود را به ایرانیان ارائه داده‌اند.

به‌عنوان یک پیشنهاد مهم، تحت هیچ شرایطی ارزهای دیجیتال را به‌صورت مستقیم بین صرافی‌های داخلی و خارجی جابه‌جا نکنید. بهتر است از کیف پول‌های غیرحضانتی به‌عنوان واسطه برای انجام تراکنش‌های رمزارزی استفاده کنید. این کار باعث می‌شود تا ریسک فریز شدن دارایی‌هایی مانند تتر کاهش یابد. ضمن اینکه تنها به‌اندازه نیاز خود برای خرید و فروش ارز دیجیتال، در حساب کاربری صرافی، دارایی نگه‌ دارید.

هنگام استفاده از هر صرافی خارجی، بدون احراز هویت، باید توجه کنید که امکان تغییر قوانین و مقررات آن‌ها وجود دارد. برای مثال، در گذشته صرافی‌هایی مانند کوکوین و بینگ ایکس نیز به ایرانیان خدمات می‌دادند، ولی پس از مدتی همکاری خود را متوقف کردند. بنابراین، حتماً اخبار و اطلاعیه‌های صرافی را به‌دقت دنبال کنید تا در صورت تغییر در وضعیت همکاری با ایرانیان، در سریع‌ترین زمان ممکن برای جابه‌جایی دارایی خود اقدام کنید.

انتهای پیام/