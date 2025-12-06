به گزارش ایلنا؛ متخصصان تغذیه مصرف خرما، انجیر خشک، توت خشک، کشمش و… را به عنوان بهترین جایگزین برای قند معرفی می‌کنند. شیره انگور یا خرما و عسل از دیگر شیرین کننده‌های طبیعی هستند که افراد دیابتی می‌توانند به جای قند در برنامه غذایی خود قرار دهند.

اما سالم‌ترین و پایدارترین راه برای دستیابی به لاغری در این نواحی، ترکیبی از یک رژیم غذایی متعادل، ورزش منظم هوازی و مقاومتی، خواب با کیفیت و تغییرات مثبت در سبک زندگی است. باید به خاطر داشت که لاغری پایدار، فرآیندی تدریجی است.

اصول کلیدی رژیم غذایی برای کاهش چربی شکم و پهلو

در حالی که هیچ رژیم غذایی "جادویی" برای چربی‌سوزی موضعی وجود ندارد و بدن به صورت کلی وزن کم می‌کند، اما با تمرکز بر اصول تغذیه‌ای صحیح می‌توان چربی‌های شکمی را هدف قرار داد.

-ایجاد کمبود کالری (نُقصان کالری): تنها روش ماندگار برای کاهش چربی، مصرف کالری کمتر از میزان مورد نیاز بدن است. متخصصان تغذیه معمولاً مصرف روزانه حدود ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ کالری برای زنان و ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ کالری برای مردان را (بسته به شرایط فردی) هدف قرار می‌دهند.

-افزایش مصرف پروتئین: پروتئین مهم‌ترین درشت‌مغذی برای کاهش وزن است. مصرف کافی آن باعث افزایش متابولیسم، حفظ توده عضلانی در طول کاهش وزن، و کاهش اشتها و طولانی‌تر شدن احساس سیری تا 60 درصد می‌شود.

-افزایش فیبر، به خصوص فیبر محلول: مصرف فیبر، به ویژه فیبر محلول، حیاتی است. فیبر با جذب آب، ژلی در دستگاه گوارش تشکیل می‌دهد که هضم را کند کرده و احساس سیری را افزایش می‌دهد و می‌تواند به کاهش چربی احشایی کمک کند. هدف‌گذاری حدود ۲۵ تا ۳۰ گرم فیبر در روز توصیه می‌شود.

-کاهش مصرف کربوهیدرات‌های تصفیه‌شده: کاهش مصرف کربوهیدرات‌ها به کاهش آب بدن و چربی شکمی کمک می‌کند. کربوهیدرات‌های تصفیه‌شده (مانند نان سفید و شیرینی‌ها) ارزش غذایی کمی دارند و باعث افزایش سریع قند خون و ذخیره چربی در ناحیه شکم می‌شوند.

-مصرف چربی‌های سالم: چربی‌های غیراشباع (تک‌غیراشباع و چندغیراشباع مانند امگا-۳) برای سلامتی ضروری هستند و به احساس سیری و مبارزه با التهاب کمک می‌کنند.

مواد غذایی مفید برای لاغری شکم و پهلو

گنجاندن مواد غذایی زیر در برنامه روزانه می‌تواند به چربی‌سوزی و حفظ سلامت کمک کند:

1-منابع پروتئین: تخم‌مرغ (سرشار از ویتامین و کولین که به از بین بردن ژن‌های افزایش چربی احشایی کمک می‌کند)، گوشت بدون چربی، مرغ و بوقلمون بدون پوست، ماهی، لبنیات (ماست و کفیر)، حبوبات (عدس، نخود، لوبیا) و مغزها (مانند بادام). برای آنکه بدانید کدام آجیل لاغر کننده است مطلب زیر را بخوانید.

در رژیم های غذایی لاغری، آجیل هایی مانند بادام درختی، گردو، پسته و فندق می توانند گزینه های مناسبی باشند. این آجیل ها به دلیل محتوای بالای پروتئین و فیبر، احساس سیری را افزایش می دهند و می توانند به کنترل اشتها کمک کنند. همچنین، چربی های سالم موجود در این آجیل ها، به بهبود سلامت قلب و عروق کمک می کنند. با این حال، باید به مقدار مصرف آنها توجه کرد، زیرا کالری بالایی دارند. به طور کلی، مصرف متعادل و کنترل شده مغزها در کنار یک رژیم غذایی متنوع و متعادل می‌تواند در فرآیند لاغری موثر باشد.

2-ماهی‌های چرب: ماهی‌هایی مانند سالمون، شاه‌ماهی، ساردین، ماهی خال‌مخالی و ماهی تن منابع عالی اسید چرب امگا-۳ هستند که به کاهش التهاب و چربی احشایی کمک می‌کنند. مصرف ۲ تا ۳ وعده در هفته توصیه می‌شود.

3-غلات کامل و شبه‌غلات: جو دوسر (منبع عالی فیبر بتاگلوکان که اشتها را کم می‌کند)، برنج قهوه‌ای، نان سبوس‌دار و شبه‌غله‌ای مانند کینوا. کینوا به دلیل پروتئین کامل و فیبر بالا، جایگزین بسیار خوبی برای کربوهیدرات‌های ساده مانند برنج سفید است و به کنترل قند خون کمک می‌کند.

4-میوه‌ها و سبزیجات: تمامی میوه‌ها (با اعتدال) و سبزیجات غیرنشاسته‌ای توصیه می‌شوند.

◦ سبزیجات برگ‌دار (مانند اسفناج، کاهو، کلم بروکلی) سرشار از فیبر و کم‌کالری هستند و التهاب را کاهش می‌دهند.

◦ میوه‌های قرمز (مانند سیب و انواع توت‌ها) و مرکبات (پرتقال، لیمو) به دلیل آنتی‌اکسیدان‌ها و فیبر پکتین مفیدند.

5-چربی‌های سالم: آووکادو (به دلیل فیبر محلول و چربی مفید)، روغن زیتون، روغن نارگیل، و کره بادام‌زمینی (با مصرف متعادل).

6-غذاهای پروبیوتیک: ماست، کفیر، کلم ترش و کیمچی می‌توانند به بهبود سلامت روده و کاهش چربی شکم کمک کنند.

نوشیدنی‌ها، ادویه‌جات و روش‌های کمکی

آب: نوشیدن آب کافی، به خصوص آب خنک، متابولیسم را افزایش داده، بدن را سم‌زدایی می‌کند و به کاهش احساس گرسنگی کمک می‌کند.

حاوی کافئین و EGCG است که متابولیسم و اکسیداسیون چربی را تقویت می‌کند. ادویه‌جات چربی‌سوز: مصرف ادویه‌هایی مانند دارچین (برای تنظیم قند خون و افزایش متابولیسم)، زنجبیل (افزایش متابولیسم و محافظت در برابر قند خون بالا)، زردچوبه (حاوی کورکومین، که تشکیل بافت‌های چربی را کاهش می‌دهد)، فلفل سیاه (حاوی پیپرین، که از تشکیل سلول‌های چربی جلوگیری می‌کند) و هل می‌تواند به کاهش چربی کمک کند.

مواد غذایی که باید از مصرف آن‌ها پرهیز کرد

زمان‌بندی و عادات غذایی صحیح

علاوه بر نوع غذا، زمان‌بندی و عادات غذا خوردن نیز مهم هستند:

وعده‌های منظم: خوردن ۵ وعده غذای سبک در طول روز می‌تواند قند خون را متعادل نگه داشته و از پرخوری جلوگیری کند. صبحانه مغذی: نخوردن صبحانه باعث کاهش متابولیسم می‌شود. صبحانه باید بین ۶ تا ۹ صبح صرف شود و حاوی مواد مغذی باشد. پرهیز از غذا خوردن دیرهنگام: شام باید سبک و بین ۶ تا ۹ شب خورده شود. بهتر است دو ساعت قبل از خواب غذا نخورید. جویدن کامل غذا: جویدن طولانی مدت به هضم بهتر کمک کرده و به مغز فرصت می‌دهد پیام سیری را دریافت کند.

هشدار در مورد روش‌های لاغری سریع کوتاه‌مدت

اگرچه برخی افراد به دنبال لاغری در بازه‌های بسیار کوتاه مانند ۳ روز یا ۷ روز هستند، اما باید بدانید که لاغری پایدار نیازمند زمان است.

-خطرات لاغری سریع: کاهش وزن بسیار سریع (مانند کاهش وزن سه روزه) معمولاً باعث از دست دادن آب بدن به جای چربی می‌شود و می‌تواند عوارض جانبی خطرناکی مانند سردرد، سرگیجه، کاهش فشار خون و عدم تعادل الکترولیت‌ها را به دنبال داشته باشد.

-واقع‌بینی: کاهش وزن ایمن و پایدار معمولاً بین ۴ تا ۸ هفته برای مشاهده نتایج اولیه نیاز دارد. اگرچه کاهش وزن سریع در یک هفته عمدتاً شامل از دست دادن آب و وزن موقت است، اما با رژیم‌های سخت و فعالیت شدید می‌توان تا ۵ تا ۸ کیلوگرم (با احتساب آب بدن) کاهش وزن را تجربه کرد. در هر صورت، قبل از هر اقدامی مشورت با متخصص تغذیه یا پزشک ضروری است.

