آلومینیوم المهدی، الگویی برای حمایت از معلولان و مشارکت دادن آنان در محیط صنعت

به گزارش ایلنا، شرکت آلومینیوم المهدی که در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود نگاه ویژه‌ای به حمایت از معلولان و مشارکت دادن آنان در صنعت دارد از سوی مسئولان سازمان بهزیستی به عنوان الگویی در این زمینه برای صنایع معرفی شد.

شرکت آلومینیوم المهدی در آستانه هفته افراد دارای معلولیت در حالی میزبان میزبان جمعی از این معلولان بود که این مراسم با استقبال کارکنان و مهمانان به جلوه‌ای از همدلی و احترام انسانی تبدیل شد.

در این مراسم مسئولین سازمان بهزیستی ضمن تقدیر از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مستمر شرکت آلومینیوم المهدی از مددجویان این سازمان در حوزه‌های درمان، آموزش و ورزش در قالب مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت، بر نقش تاثیر گذار صنایع در این حوزه‌ها و الگو برداری صنایع دیگر از مجموعه آلومینیوم المهدی تأکید کردند.

مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی نیز از طریق تماس تصویری با حاضران ارتباط برقرار کرد.

مهندس رجب‌پور با ابراز خرسندی از میزبانی این رویداد، حضور افراد دارای معلولیت را سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه دانست و گفت: «کرامت انسانی و معنویت باید در متن فعالیت‌های صنعتی جاری باشد. ما در آلومینیوم المهدی باور داریم که مسئولیت اجتماعی تنها یک شعار نیست، بلکه تعهدی عملی برای ساختن جامعه‌ای فراگیر و انسانی است.» وی همچنین ابراز امیدواری کرد که این رویکرد الگویی برای سایر صنایع کشور باشد.

در ادامه قائم‌مقام مدیرعامل نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت تولید و پروژه‌های راهبردی و توسعه‌ای شرکت آلومینیوم المهدی در سخنانی بر اهمیت حضور افراد دارای معلولیت در محیط‌های کاری تأکید کرد.

مهندس هاشم‌آبادی تصریح کرد: «این عزیزان نه‌تنها بخشی از جامعه، بلکه بخشی از خانواده بزرگ ما هستند. حضورشان در کنار کارکنان، روحیه‌ای تازه و انگیزه‌ای مضاعف برای تلاش جمعی ایجاد می‌کند.»

مدیر مجتمع خاطر نشان کرد: «شرکت آلومینیوم المهدی خود را متعهد به این قشر از جامعه می‌داند و همواره تلاش خواهد کرد تا با نگاهی نو و هدفمند در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی خود قدم بردارد.»

