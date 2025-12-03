جزئیات جدید طرح بیمه بدنه قسطی بیمه بازار ۱۴۰۴؛ فرصت را از دست ندهید

در شرایط اقتصادی کنونی که هزینه‌های نگهداری خودرو به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است، بیمه بدنه به‌عنوان یک ابزار مالی مهم برای کاهش ریسک‌ خسارات ناشی از تصادف، سرقت یا حوادث غیرمترقبه، بیش از گذشته اهمیت یافته است. با این حال، پرداخت یک‌جای حق بیمه برای بسیاری از مالکان خودرو به‌ویژه در سال ۱۴۰۴ ممکن است دشوار باشد. در پاسخ به این نیاز، بیمه بازار با ارائه طرح جدید بیمه بدنه قسطی بدون چک، سفته یا ضامن، مسیر تازه‌ای برای خرید بیمه با شرایط آسان و منعطف ایجاد کرده است.

معرفی طرح بیمه بدنه قسطی بیمه بازار در سال ۱۴۰۴

طرح جدید بیمه بدنه قسطی بیمه بازار در سال ۱۴۰۴، با هدف تسهیل فرآیند خرید بیمه برای تمامی مالکان خودرو، بدون نیاز به چک، سفته یا ضامن راه‌اندازی شده است. در این طرح، متقاضیان می‌توانند حق بیمه بدنه خود را در قالب اقساط ۲ تا ۱۰ ماهه پرداخت کنند، بدون آن‌که مبلغی به‌عنوان سود یا بهره به هزینه نهایی اضافه شود. تنها تفاوت، حذف تخفیف خرید نقدی است که موجب اندکی افزایش در مبلغ کل پرداختی می‌شود.

از ویژگی‌های برجسته این طرح می‌توان به صدور بیمه‌نامه در همان روز، پشتیبانی تخصصی ۲۴ ساعته، بازدید خودرو در محل (در صورت نیاز)، و امکان مقایسه قیمت بین بیش از ۲۰ شرکت بیمه‌ای معتبر اشاره کرد. همچنین، فرایند اعتبارسنجی صرفا از طریق کد ملی انجام می‌شود و عوامل مالی نظیر سابقه وام و چک برگشتی در ارزیابی تاثیر دارند. این طرح با هدف حذف موانع مالی، راهی هوشمندانه برای بهره‌مندی از پوشش‌های کامل بیمه بدنه، با شرایط پرداخت آسان و منعطف ارائه می‌دهد.

شرایط استفاده از طرح و گروه‌های مشمول

شرایط استفاده از طرح بیمه بدنه قسطی بیمه بازار در سال ۱۴۰۴، به‌گونه‌ای طراحی شده که بیشترین سهولت و دسترسی را برای عموم مالکان خودرو فراهم کند. در این طرح، افراد بدون نیاز به ارائه چک، سفته یا ضامن، صرفاً از طریق اعتبارسنجی با کد ملی، می‌توانند واجد شرایط خرید اقساطی شوند. این اعتبارسنجی بر اساس سابقه مالی متقاضی شامل وام‌های دریافتی، ضمانت‌های ارائه‌شده و چک‌های برگشتی انجام می‌شود.

گروه‌های مشمول این طرح شامل کلیه مالکان خودروهای سواری با عمر کمتر از ۲۰ سال هستند. همچنین خودروهای پراید و پیکان، تنها در صورتی مشمول این طرح می‌شوند که کمتر از ۱۵ سال از تولیدشان گذشته باشد. طرح مذکور برای خودروهای شخصی، دولتی و حتی وارداتی قابل استفاده است، به شرط آن‌که شرایط فنی خودرو مورد تایید بازدیدکننده بیمه قرار گیرد. استفاده از این طرح برای تمدید بیمه‌نامه بدنه قبلی نیز ممکن است، و در برخی موارد حتی بدون نیاز به بازدید حضوری امکان‌پذیر خواهد بود.

نحوه استعلام و خرید قسطی بیمه بدنه از بیمه بازار

فرآیند استعلام و خرید قسطی بیمه بدنه از بیمه بازار در سال ۱۴۰۴ به‌صورت کاملا دیجیتال، ساده و بدون نیاز به مراجعه حضوری طراحی شده است. متقاضیان در گام نخست باید وارد وب‌سایت بیمه بازارئشده و اطلاعات مربوط به خودرو شامل شماره پلاک، مدل، سال ساخت و تخفیف عدم خسارت را وارد نمایند. سپس سامانه به‌صورت خودکار از طریق ارتباط با پایگاه داده سنهاب (سامانه نظارت بیمه مرکزی)، استعلام لازم را انجام داده و قیمت‌ها را از بیش از ۲۰ شرکت بیمه مقایسه می‌کند. کاربر می‌تواند با انتخاب گزینه خرید قسطی، تعداد اقساط (معمولا تا ۱۰ قسط) و سقف تعهد (تا ۷۰٪ ارزش خودرو) را تعیین نماید. پس از انجام اعتبارسنجی با کد ملی و تایید آن، مراحل بارگذاری مدارک (کارت ملی، کارت خودرو، بیمه‌نامه قبلی) انجام می‌گیرد.

جدول اقساط و مقایسه با خرید نقدی بیمه بدنه

خودروی نمونه هزینه خرید نقدی بیمه بدنه امکان خرید قسطی تعداد اقساط مبلغ تقریبی هر قسط نکات مهم در انتخاب قسطی پراید (سواری سبک) ۲٫۶ میلیون تومان ✅ ۶ تا ۱۰ قسط (بسته به انتخاب) ۲۶۰‑۳۵۰ هزار تومان (در ۱۰ قسط) فشار نقدی کاهش می‌یابد؛ بدون نیاز به چک/سفته (بیمه بازار) پژو ۲۰۶ (خودروی متوسط) ۳٫۵ میلیون تومان ✅ ۶ تا ۱۰ قسط ۳۵۰‑۴۵۰ هزار تومان امکان مقایسه شرکت‌های بیمه و بازدید راحت‌تر با اقساط خودرو گران‌تر / لوکس بر اساس ارزش خودرو (مثلا ۱۰–۱۵ میلیون تومان برای خودروهای گران) ✅ معمولا ۶-۱۰ قسط متناسب با مبلغ کل بدهی مناسب برای وقتی که مبلغ نقدی زیاد است یا نقدی کافی نیست

پوشش‌های بیمه بدنه قابل انتخاب در طرح قسطی

در طرح خرید بیمه بدنه قسطی بیمه بازار، پوشش‌ها به دو دسته اصلی و اضافی (تکمیلی) تقسیم می‌شوند که در زمان خرید، کاربر می‌تواند متناسب با نیاز خود آن‌ها را انتخاب کند. در ادامه، هر دو دسته پوشش را معرفی می‌کنیم.

پوشش‌های اصلی بیمه بدنه قسطی

این پوشش‌ها به‌صورت پیش‌فرض در همه بیمه‌نامه‌ها وجود دارد:

تصادف و حادثه: جبران خسارت ناشی از برخورد خودرو با اجسام ثابت یا متحرک، یا واژگونی.

سرقت کلی خودرو: پرداخت خسارت در صورت سرقت کامل خودرو و عدم یافتن آن تا مدت مشخص.

آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه: جبران خسارت‌های ناشی از این عوامل طبیعی یا فنی.

سقوط خودرو و خسارت حین حمل‌ونقل: اگر در حین جابه‌جایی خودرو توسط جرثقیل یا یدک‌کش خسارتی وارد شود.

پوشش‌های اضافی قابل انتخاب (با پرداخت حق‌بیمه بیشتر)

این پوشش‌ها به‌دلخواه مشتری و با پرداخت مبلغی اضافه، به بیمه‌نامه اضافه می‌شوند:

نوع پوشش اضافی توضیح سرقت قطعات (درجا) در صورت سرقت لوازم مانند رینگ، لاستیک، آینه و... شکست شیشه در صورت شکستن شیشه خودرو بدون حادثه خاص بلایای طبیعی سیل، زلزله، طوفان، آتشفشان و ... پاشش مواد شیمیایی یا اسید در صورت آسیب به بدنه با مواد مخرب ایاب و ذهاب جبران هزینه حمل‌ونقل جایگزین هنگام تعمیر خودرو حذف فرانشیز بدون پرداخت درصد مشارکت در خسارت کشیدگی میخ در صورت آسیب بدنه توسط عامل انسانی (مانند خط انداختن) نوسانات قیمت جبران افزایش ارزش خودرو در بازه بیمه‌نامه قطعات غیرفابریک پرداخت خسارت به قطعاتی که به‌صورت سفارشی نصب شده‌اند

مزایای طرح قسطی برای اقشار مختلف جامعه

در طرح بیمه بدنه قسطی بیمه بازار، مزایای قابل‌توجهی برای اقشار مختلف جامعه در نظر گرفته شده که آن را به یک گزینه هوشمندانه و در دسترس برای طیف وسیعی از دارندگان خودرو تبدیل کرده است. از مهم‌ترین مزایا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاهش فشار مالی اولیه

بدون نیاز به چک، سفته یا ضامن

دسترسی برای مشاغل آزاد و افراد فاقد درآمد ثابت

حمایت از خودروهای پرکاربرد خانوادگی

پوشش کامل حتی در اقساط

مدارک لازم برای خرید اقساطی بیمه بدنه

برای خرید اقساطی بیمه بدنه از بیمه بازار، فرآیند ثبت‌نام به‌گونه‌ای طراحی شده که ساده، سریع و بدون نیاز به ضمانت‌های سنتی باشد. با این حال، ارائه برخی مدارک اولیه برای اعتبارسنجی و صدور بیمه‌نامه ضروری است.

کارت ملی هوشمند یا نسخه قدیمی معتبر

شناسنامه (در صورت نیاز به تطبیق اطلاعات هویتی)

برگ سبز خودرو یا سند مالکیت

کارت خودرو

بیمه‌نامه قبلی (در صورت تمدید یا بهره‌مندی از تخفیف عدم خسارت)

وارد کردن شماره پلاک دقیق خودرو

کد ملی مالک خودرو جهت استعلام سوابق و اعتبارسنجی آنلاین از طریق سامانه سنهاب

در صورتی که خرید به‌صورت تمدید بیمه بدنه باشد، بازدید حضوری نیاز نیست. اما باید تصاویر زیر را در پنل کاربری بارگذاری کنید:

تصویر نمای کلی خودرو از زوایای مختلف

تصویر شماره شاسی یا پلاک

تصویر داشبورد و کیلومترشمار خودرو

نکته مهم: نیازی به ارائه چک، سفته یا ضامن برای خرید اقساطی وجود ندارد. تنها بر اساس استعلام آنلاین اعتبار مالی از سامانه‌های بانکی (مانند سوابق وام، چک برگشتی، ضمانت و...) تصمیم‌گیری می‌شود.

