استخراج هلیوم از گاز طبیعی

همین ابتدا یک پرسش ساده اما تعیین‌کننده: وقتی هلیوم از دل مخازن گاز طبیعی بیرون می‌آید، چه مراحلی باید طی شود تا به گاز هلیوم صنعتی تبدیل شود؟ شرکت فاران صنعت، با رویکردی نوین و مبتنی بر فناوری‌های روز، به عنوان پیشگام در تأمین گاز هلیوم صنعتی با خلوص بالا و تجهیزات پیشرفته، پروژه‌های استخراج و بازیابی هلیوم از گاز طبیعی را در ایران به سطحی تازه از کارایی و ایمنی رسانده است. در این مقاله با زبانی قابل‌فهم، مسیر کامل از شناسایی غلظت اولیه و پیش‌پردازش تا تکنیک‌های کرایوژنیک، غشایی و ترکیبی بررسی می‌شود تا پروژه‌ها سودآور و اقتصادی شوند؛ فاران صنعت با استانداردهای خلوص بالا و گزینه‌های بسته‌بندی ایمن، تفاوت بین هزینه بی‌نتیجه و بهره‌وری را رقم می‌زند.

علاوه بر جنبه‌های فنی گاز هلیوم صنعتی، به ویژگی‌ها، مصارف متنوع در صنایع پزشکی، الکترونیک و بالن‌ها، استانداردهای خلوص، نکات ایمنی و تجهیزات مورد نیاز پرداخته خواهد شد. فاران صنعت با تأمین‌کنندگان معتبر همکاری کرده و برآوردهای قیمتی، راهکارهای نصب واحد بازیابی و مثال‌های کاربردی از پروژه‌های ایرانی را ارائه می‌دهد تا اپراتورها و مهندسان فرآیند تصویر روشنی از هزینه‌ها و مراحل عملیاتی داشته باشند.

این مقاله برای توزیع‌کنندگان، مهندسان و تصمیم‌گیرندگان طراحی شده تا با معیارهای اقتصادی و نکات بهینه‌سازی، ورود به کسب‌وکار گاز هلیوم صنعتی یا ارتقای آن ساده‌تر شود. فاران صنعت با خدمات تخصصی و پیمانکاران مجرب، پروژه‌های پایدار را پیاده‌سازی می‌کند و در ادامه به گزینه‌های بسته‌بندی، برآورد هزینه‌ها و راهنمایی‌های عملی برای مدیریت ایمن هلیوم خواهیم پرداخت.

فاران صنعت: شریک استراتژیک صنایع در حوزه گازهای تخصصی

شرکت فاران صنعت با تکیه بر تخصص مهندسی و شبکه تأمین جهانی، راه‌حل‌های یکپارچه برای گازهای صنعتی پیشرفته، مخلوط‌های دقیق کالیبره‌شده و سیستم‌های کنترل فشار ارائه می‌دهد. این شرکت با تمرکز بر نوآوری در فرآیندهای بازیابی گازهای نجیب مانند هلیوم، به صنایع نفت، گاز و پزشکی کمک می‌کند تا بهره‌وری را افزایش دهند و هزینه‌های عملیاتی را به طور چشمگیری کاهش دهند، در حالی که استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت می‌نمایند.

فاران صنعت با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جداسازی غشایی و کرایوژنیک، پروژه‌های استخراج هلیوم از منابع طبیعی را به مدل‌های اقتصادی تبدیل کرده و با خدمات مشاوره‌ای تخصصی، از طراحی واحد تا راه‌اندازی و نگهداری پشتیبانی می‌کند. این رویکرد نه تنها امنیت تأمین گاز هلیوم صنعتی را تضمین می‌کند، بلکه با ایجاد زنجیره ارزش داخلی، به استقلال صنعتی کشور و کاهش وابستگی به واردات کمک شایانی می‌نماید.

چگونه هلیوم از گاز طبیعی استخراج می‌شود؛ راهنمای کاربردی و اقتصادی

استخراج هلیوم فرآیندی استراتژیک شامل پیش‌پردازش، تفکیک فازها و خالص‌سازی است که به شناخت ترکیب میدان گازی وابسته می‌باشد. ابتدا غلظت هلیوم در گاز خام اندازه‌گیری می‌شود، زیرا صرفه اقتصادی پروژه به این درصد بستگی دارد؛ هلیوم معمولاً جزء کمی در جریان هیدروکربنی است و بدون پردازش متان، اتان و نیتروژن، جداسازی کارآمد ممکن نیست.

غلظت بالاتر هلیوم در مخازن گاز طبیعی نسبت به هوا، تولید گاز هلیوم صنعتی با هزینه کمتر را ممکن می‌سازد. فرآیند شامل خنک‌سازی، حذف CO₂ و H₂S، کندانساسیون اجزای سنگین و تفکیک گازهای سبک است؛ شرکت‌هایی مانند فاران صنعت با تأمین تجهیزات، بهینه‌سازی اقتصادی پروژه را تسهیل می‌کنند.

شناخت منابع هلیوم در میادین گازی و اهمیت آن

منابع تجاری هلیوم معمولاً در میادین گازی با منشأ رسوبی و همراه با هیدروکربن‌ها یافت می‌شوند و توزیع نامتوازن ذخایر جهانی باعث شده مدیریت عرضه اهمیت بالایی پیدا کند. براساس داده‌های آماری جهانی، ایالات متحده درصد قابل توجهی از تولید جهانی را بر عهده دارد و این تمرکز تولید ارزش بازپس‌گیری هر واحد هلیوم را افزایش می‌دهد.

در تحلیل میدانی لازم است نسبت‌های حجمی هلیوم نسبت به سایر گازها، فشار و دما و ترکیبات ناخالصی‌ها ثبت شوند تا تصمیم‌گیری درباره نصب واحد بازیابی یا ارسال گاز به تاسیسات مایع‌سازی گرفته شود.

علاوه بر این، قیمت جهانی هلیوم و تقاضای صنایع پزشکی و نیمه‌رساناها باید در مدل‌های اقتصادی لحاظ گردد تا سرمایه‌گذاری در استخراج توجیه‌پذیر بماند. توزیع‌کنندگان معتبر مانند فاران صنعت می‌توانند با ارائه گریدهای مختلف و راهنمایی فنی به اپراتورها کمک کنند تا محصولات با خلوص مناسب برای بازار هدف تأمین شود.

مراحل فنی: از پیش‌پردازش تا جداسازی کرایوژنیک

اولین گام در واحد بازیابی هلیوم، حذف ناخالصی‌های خورنده و مرطوب‌کننده با استفاده از جذب مولکولی یا PSA است تا تجهیزات پایین‌دست حفاظت شوند. سپس، CO₂ و H₂S حذف شده و جریان گازی با کاهش دما، مولکول‌های سنگین‌تر مانند متان، اتان و پروپان را کندانس می‌کند، که این امر غلظت نسبی نیتروژن و هلیوم را در فاز گازی افزایش می‌دهد.

جداسازی هلیوم از نیتروژن با تقطیر کرایوژنیک یا جذب سطحی اختصاصی انجام می‌شود، بسته به خلوص مورد نیاز. برای خلوص بالا، چرخه‌های تبرید عمیق و ستون‌های فوق‌سرد طراحی می‌گردند؛ در غلظت‌های پایین هلیوم، پیش‌تراکم چندمرحله‌ای با خنک‌کننده‌های میان‌مرحله‌ای راندمان را بهبود می‌بخشد.

تکنولوژی‌های نوین: جداسازی غشایی و بازیابی بهینه

جداسازی غشایی به‌عنوان یک روش پیشرفته توانسته در برخی پروژه‌ها هزینه‌های انرژی و پیچیدگی‌های شیمیایی را کاهش دهد و به‌عنوان مرحله پیش‌تراکم قبل از واحد کرایوژنیک استفاده شود. غشاهای انتخابی برای هلیوم با ساختار پلیمری یا سرامیکی توسعه یافته‌اند که نفوذپذیری هلیوم را نسبت به مولکول‌های دیگر افزایش می‌دهند، اما هنوز محدودیت‌هایی مانند حساسیت به آلودگی و افت نفوذپذیری در طول زمان وجود دارد. استفاده هوشمندانه از ترکیب غشا و PSA می‌تواند غلظت هلیوم را تا مقادیری برساند که انجام تقطیر اقتصادی شود؛ این رویکرد مخصوصاً در میادین با غلظت متوسط هلیوم کارآمد است.

طراحی ماژولار این فناوری به اپراتور اجازه می‌دهد مرحله‌ای سرمایه‌گذاری کند و سپس واحدهای خالص‌سازی عمیق را بر اساس بازده اولیه اضافه نماید. نکته عملی این است که انتخاب فناوری باید براساس تحلیل جریان انرژی، هزینه‌های نگهداری و در دسترس بودن قطعات یدکی انجام شود تا فرایند در بلندمدت پایدار بماند.

خالص‌سازی و استانداردهای خلوص برای مصارف مختلف

خلوص هلیوم بسته به مصارف متفاوت است؛ صنایع بالینی و تحقیقاتی به خلوص بسیار بالا نیاز دارند، در حالی که جوشکاری با سطوح پایین‌تر سازگار است. تولید معمول از گاز طبیعی بین ۹۵-۹۹% است، اما با فناوری‌های کرایوژنیک پیشرفته و مراحل تکمیلی، به ۹۹.۹۹۹% یا گرید ۶ (۹۹.۹۹۹۹%) می‌رسد.

هر گرید خلوص نیازمند کنترل کیفیت، تحلیل ناخالصی و بسته‌بندی اختصاصی است که در قراردادها مشخص می‌شود. توزیع‌کنندگان مانند فاران صنعت گریدهای متنوع را با سیلندر فشار بالا یا تانکر مایع عرضه کرده و برای کاربردهای حساس نیمه‌رسانا و لابراتوار، گزارش آنالیز، گواهی و ردیابی منبع ارائه می‌دهند.

نکات اقتصادی و عملیاتی برای اپراتورها و توزیع‌کنندگان

تحلیل اقتصادی پروژه‌های بازیابی هلیوم شامل برآورد CAPEX، هزینه انرژی، مواد مصرفی و درآمد از فروش گازهای همراه است تا تصمیم بین نصب واحد یا فروش گاز خام گرفته شود. ادغام با تاسیسات LNG یا خطوط گاز شهری، هزینه‌ها را کاهش و بازگشت سرمایه را تسریع می‌کند.

ذخیره‌سازی گازی یا مایع کرایوژنیک بر اساس حجم و فاصله بازار انتخاب می‌شود. برای توزیع‌کنندگان، لجستیک ایمن، نگهداری سیلندر و بسته‌بندی کیفیت‌دار کلیدی است؛ فاران صنعت با محصولات متنوع و پشتیبانی فنی، راهکارهای بهینه ارائه می‌دهد.

از جریان میدان تا محصول قابل‌فروش: مسیر عملی برای سودآوری از گاز هلیوم

سرمایه‌گذاری موفق نیازمند داده‌های میدانی است:

۱) سنجش غلظت و بازده

۲) تحلیل TEC (CAPEX/OPEX و سناریوهای قیمت)

۳) پایلوت ترکیبی (غشا/PSA + کرایوژنیک)

۴) برنامه بسته‌بندی، ذخیره و کیفیت.

معیارها: بازده بازیابی، مصرف انرژی و هزینه تحویل. ادغام با زیرساخت موجود زمان بازگشت را کوتاه می‌کند و تبدیل جریان جانبی به محصول ارزشمند، درآمد پایدار ایجاد می‌نماید.

