قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴
کد خبر : 1714854
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴
|نوع طلا
|قیمت (ریال)
|طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰
|۱۱۲,۲۵۹,۰۰۰
|طلای ۱۸ عیار
|۱۱۰,۷۶۲,۰۰۰
|طلای ۲۴ عیار
|۱۴۹,۶۷۷,۰۰۰
|طلای دست دوم
|۱۱۰,۷۶۱,۷۳۰
|طلای آبشده (کمتر از ۱ کیلو)
|۴۸۶,۳۵۰,۰۰۰
|مثقال طلا
|۴۸۶,۲۸۰,۰۰۰
|انس جهانی طلا
|۴,۰۷۹.۵۸ دلار
قیمت سکه امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴
|نوع سکه
|قیمت تکفروشی (ریال)
|سکه امامی
|۱,۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۱,۱۱۴,۳۰۰,۰۰۰
|نیم سکه
|۶۰۸,۶۰۰,۰۰۰
|ربع سکه
|۳۵۳,۸۰۰,۰۰۰
|سکه گرمی
|۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰
|تمام سکه (قبل ۸۶)
|۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
|نیم سکه (قبل ۸۶)
|۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
|ربع سکه (قبل ۸۶)
|۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰