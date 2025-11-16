خبرگزاری کار ایران
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید.

قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴

نوع طلا قیمت (ریال)
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ ۱۱۲,۲۵۹,۰۰۰
طلای ۱۸ عیار  ۱۱۰,۷۶۲,۰۰۰
طلای ۲۴ عیار ۱۴۹,۶۷۷,۰۰۰
طلای دست دوم ۱۱۰,۷۶۱,۷۳۰
طلای آبشده (کمتر از ۱ کیلو) ۴۸۶,۳۵۰,۰۰۰
مثقال طلا ۴۸۶,۲۸۰,۰۰۰
انس جهانی طلا ۴,۰۷۹.۵۸ دلار

قیمت سکه امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴

نوع سکه قیمت تک‌فروشی (ریال)
سکه امامی ۱,۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰
سکه بهار آزادی ۱,۱۱۴,۳۰۰,۰۰۰
نیم سکه ۶۰۸,۶۰۰,۰۰۰
ربع سکه ۳۵۳,۸۰۰,۰۰۰
سکه گرمی ۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰
تمام سکه (قبل ۸۶) ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
نیم سکه (قبل ۸۶) ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
ربع سکه (قبل ۸۶) ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
 

 

