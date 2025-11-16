رشد بازار تجهیزات ریکاوری در ایران؛ مروری بر برندهای فعال و معرفی نمایندگی رسمی

بازار تجهیزات ریکاوری در ایران طی پنج سال گذشته دچار تحول قابل توجهی شده است. تغییرات سبک زندگی، گسترش ورزش های نیمه حرفه ای، افزایش کارهای پشت میز و رشد آگاهی عمومی نسبت به اهمیت سلامت عضلانی باعث شده تقاضا برای ابزارهای مرتبط با ریکاوری خانگی افزایش پیدا کند. صندلی های ماساژ، ماساژورهای پرتابل، تفنگ های ماساژ و دستگاه های کشش عضلانی اکنون بخش نسبتا مهمی از سبد خرید سلامت در خانواده های ایرانی را تشکیل می دهند.

افزایش نیاز به ریکاوری خانگی در ایران

طی دو سال اخیر، بازار صندلی های ماساژ در ایران رشد حدود 30 تا 40 درصدی را تجربه کرده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد بخش بزرگی از خریداران شامل این گروه ها هستند:

افرادی که از دردهای گردن و کمر ناشی از کارهای روزمره شکایت دارند.

ورزشکاران باشگاهی که نیاز به ریکاوری پس از تمرین دارند.

افراد بالای 40 سال که به دنبال ابزارهای کمک رسان برای مراقبت عضلات هستند.

خانواده هایی که راهکارهای خانگی را به مراجعه های مداوم فیزیوتراپی ترجیح می دهند.

این روند باعث شده بازار به سمت تنوع بیشتر، قیمت های متفاوت و حضور برندهای متعدد حرکت کند.

تصویری از برندهای فعال در بازار صندلی ماساژ ایران

بازار ایران ترکیبی از برندهای آسیایی و اروپایی است. هر برند گروه محصول و کیفیت متفاوتی دارد و انتخاب مصرف کننده تا حد زیادی به قیمت، خدمات و اعتبار برند بستگی دارد.

1) Rotai – برند چینی با گستره تولید بالا

Rotai یکی از شناخته شده ترین تولیدکنندگان آسیایی در حوزه صندلی ماساژ است. بخش زیادی از مدل های اقتصادی و میان رده بازار ایران از محصولات این شرکت تامین می شود.

کیفیت قابل قبول در بازه قیمتی متوسط

تمرکز روی مدل های 2D و 3D

تنوع طراحی و دسترسی گسترده در بازار داخلی

این برند بیشتر برای افرادی مناسب است که به دنبال دستگاه های اقتصادی و قابل اعتماد برای استفاده روزمره هستند.

2) iRest – برند چینی شناخته شده در ایران

iRest نیز یک تولیدکننده پرکاربرد در بازار ایران است و بسیاری از فروشگاه ها و نمایندگی های کشور مدل های مختلف این برند را عرضه می کنند.

ویژگی های اصلی این برند عبارت است از:

تمرکز بر مدل های مجهز به ریل L و SL

استفاده از سیستم های حرارتی و کیسه های هوا

دامنه قیمتی گسترده، از مدل های اقتصادی تا نیمه حرفه ای

محصولات iRest در میان مصرف کنندگان ایرانی بازخورد نسبتا خوبی داشته و انتخاب رایج برای افرادی است که به دنبال گزینه های اقتصادی تا میان رده هستند.

3) Maxfit Germany – برند اروپایی فعال در بازار ایران

در کنار برندهای چینی، برخی برندهای اروپایی نیز طی سال های اخیر حضور بیشتری در ایران پیدا کرده اند. یکی از این برندها Maxfit Germany است که فعالیت اصلی آن در اروپا بر پایه تولید تجهیزات ریکاوری و صندلی های ماساژ نسل جدید است.

این برند از طریق یک نمایندگی رسمی وارد بازار ایران شده و اطلاعات مربوط به محصولات، گارانتی و خدمات از طریق وب سایت این مجموعه در دسترس کاربران قرار دارد:

پایان رپرتاژ آگهی