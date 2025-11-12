مدیرعامل شرکت "ماشین معدنی رستاک" در گفتگو با ایلنا:
تأخیر در انجام مراحل گمرکی، هزینه دموراژ را بالا میبرد
یکی از مدیران شرکت ماشین معدنی رستاک گفت: ارائه تسهیلات یا تسهیل در تخصیص ارز میتواند به تسریع فرآیند واردات و کاهش مشکلات مشتریان کمک کند.
علی پرویزی، از مدیران شرکت "ماشین معدنی رستاک" در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه نمایشگاه ایران کانماین گفت: این شرکت نماینده انحصاری کارخانه بلاز در بلاروس است و فعالیت خود را از سال ۱۳۸۳ آغاز کرد و تاکنون بیش از ۵۰۰ دستگاه با تناژهای مختلف از ۳۵ تن تا ۱۳۰ تن وارد کشور شده است.
وی افزود: بازار هدف ما، معادن کشور است و امسال، با خرید زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع و همکاری با کارخانه بلاک، قصد داریم خط تولید داخلی را از سال ۱۴۰۵ راهاندازی کنیم تا علاوه بر واردات، تولید داخل نیز انجام شود.
شاخصههای رقابتی و خدمات پس از فروش
مدیر شرکت "ماشین معدنی رستاک" در ادامه درباره ویژگی محصولات گفت: ویژگی شاخص ما ارائه خدمات پس از فروش گسترده است. با وجود تحریمها و محدود بودن نمایندگیهای فعال در کشور، شرکت رستاک با ۳۵ پرسنل در بخش خدمات و اداری، انبار قدرتمندی دارد تا قطعات مورد نیاز مشتریان به سرعت تأمین شود، رضایت مشتریان از همین خدمات سریع و قابل اطمینان حاصل میشود.
چالشها و راهکارهای پیش رو
پرویزی درباره مشکلات و چالشهای این مجموعه بیان کرد: اگرچه ثبت سفارش و تخصیص ارز مشکلات اساسی ندارند، اما پارسال در فرایند واردات قطعات، برخی مشکلات ایجاد شد و امسال قطعات ارسالی از کارخانه مادر تا شش ماه در گمرک باقی میمانند که هزینههای اضافی از جمله دموراژ به شرکت تحمیل میکند. این تأخیر موجب میشود دستگاههای مشتریان در صورت خرابی، دیر تعمیر شوند.
وی افزود: همیشه تقاضای ما این بوده که دولت باید اقدامات بازرگانان فعال در حوزه واردات تجهیزات معدنی را تسهیل کند. ارائه تسهیلات یا تسهیل تخصیص ارز میتواند به تسریع فرآیند واردات و کاهش مشکلات مشتریان کمک کند.
مدیرعامل رستاک گفت: با وجود تمامی چالشها، هدف ما ادامه ارائه خدمات با کیفیت، توسعه خط تولید داخلی و ارتقاء بهرهوری معادن کشور است.